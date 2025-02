Sevilla FC - Granada CF (2-0): Con dos puñales por banda

El Sevilla se enfrentó este miércoles al Granada CF en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios. El Estadio Jesús Navas albergó uno de los duelos amistosos que reemplazan a los dos que había fijados para la gira japonesa que se acabó aplazando. El equipo ... de García Pimienta volvió a ganar (2-0) tras conquistar el pasado viernes el Trofeo Antonio Puerta y en esta ocasión Sow en la primera parte y Saúl en la segunda hicieron los goles sevillistas.

Dodi Lukebakio fue una de las grandes novedades en el equipo blanquirrojo. El extremo belga disputaba hoy su primer amistoso tras haberse perdido la mayor parte de lo que va de pretemporada por su presencia en la Eurocopa. Aunque debe de seguir puliendo los detalles que le hicieron sobresalir la pasada campaña sólo en algunas pequeñas fases de la temporada cuando estuvo disponible, Lukebakio fue uno de los protagonistas del primer tiempo. Con una buena arrancada dejó atrás en el minuto 22 de partido al granadinista Brau y su centro raso lo aprovecharía Sow para hacer el único gol del primer tiempo. Más allá de esa acción puntual, el ex del Hertha Berlín insistió a la hora de intentar llegar con el balón al área rival.

Junto a él, y como viene siendo habitual en esta pretemporada sevillista, Chidera Ejuke de nuevo fue de lo más destacado. El nigeriano, que sumará ahora al vestuario a un compatriota con Iheanacho, siempre pide la pelota e intenta regatear y desbordar con un alto porcentaje de acierto en ello pese a que dé la sensación de que, en algunas ocasiones, debe y puede soltar antes la pelota. Tanto Lukebakio como Ejuke confirmaron en el primer tiempo que este Sevilla tiene en su plantilla a dos puñales en banda para superar defensas rivales. Ambos futbolistas se encargaron además de lanzar los saques de esquina (cada uno desde la banda que ocupaba) encontrando los dos a un Kike Salas que se mantiene como una referencia del juego aéreo.

Si en la fase ofensiva las bandas funcionaron durante la primera mitad, lo que no lo hizo para nada fue el centro del campo. El joven Collado dejó detalles de calidad cuando el Sevilla tenía la pelota y Sow marcó sumándose al ataque, pero Manu Bueno apenas tocó balón. El trío de centrocampistas no se mostró contundente a la hora de frenar al Granada y tampoco destacó en la construcción de las jugadas de ataque probablemente porque el plan de Pimienta no pasara ayer por hacer circular el balón por la zona central y sí por darle impotancia al juego por las bandas.

El vacío Jesús Navas dejó escuchar al banquillo sevillista animar a sus compañeros a presionar intensamente cada vez que el balón lo recuperaba el Granada del exsevillista Guille Abascal. Junto a la relevancia otorgada a los extremos y la asfixia a la que quiere someter al rival tras pérdida, García Pimienta dejó ver también un plan con balón en el centro del campo y la defensa y otro sin la pelota. Cuando su equipo la sacaba desde atrás, uno de los defensores (Pedrosa en la primera mitad y Gudelj en la segunda) saltaba al centro del campo dejando la línea de zagueros en tres. De este modo se presupone que el técnico catalán esperaba poder ganar un jugador más a la hora de avanzar hacia campo rival.

El nuevo entrenador sevillista cambió por completo el once tras el descanso y Saúl poco tardó saliendo desde el banquillo en hacer el 2-0 aprovechándose de un rechace dentro del área tras un córner botado por el prometedor Idumbo. Tras debutar ante el Al-Ittihad, Peque tuvo toda la segunda parte para jugar siendo el reemplazo de Isaac y probó suerte en dos ocasiones sin encontrar portería.

Quizás el gran nombre de la segunda mitad fue el de Alberto Flores, que realizó hasta tres buenas paradas con las que mantuvo la portería a cero. El canterano primero puso la mano fuerte para desviar un cabezazo de Weissman y ya en una de las últimas acciones del partido sacó el pie para evitar un gol cantado de Boyé tapando también el posterior rechace.

Los canteranos Hormigo y Rivera acabaron el partido con molestias y Nyland fue el único de los convocados que no dispuso de minutos. Los lesionados Marcao y Sambi Lokonga se perdieron el partido al igual que los internacionales Jesús Navas, Juanlu, Montiel, Acuña y Badé. Los descartes Augustinsson (cerca de cerrar su llegada al Anderlecht), Óscar y Joan Jordán no fueron citados. El Sevilla se medirá ahora el próximo lunes en Faro al Fulham inglés para seguir preparando la próxima temporada.

FICHA DEL PARTIDO:

SEVILLA FC: Dmitrovic; Darío, Kike Salas, Ramón Martínez, Pedrosa; Manu Bueno, Sow, Collado; Ejuke, Lukebakio e Isaac. También jugaron: Alberto Flores, Hormigo, Nianzou, Gudelj, Rivera, Carmona, Saúl, Suso, Peque, Ocampos, Idumbo y Mejía.

GRANADA CF: Marc Martínez; Ricard, Miguel Rubio, Insua, Brau; Hongla, Gonzalo Villar, Jozwiak, Pablo S.; Weissman y Uzuni. También jugaron: Sergio Ruiz, Boyé, Neva, Óscar, Tsitaishvili, Rubén Sánchez, Ignasi Miquel, Faye y Corbeanu.

GOLES: 1-0. m. 22: Sow. 2-0. m. 48: Saúl.

ÁRBITRO: Gonzalo González Páez (Comité andaluz). Amarillas a Darío, Saúl y Rivera.