Sevilla FC: El Getafe, un rival propicio para puntuar

El Sevilla FC se enfrenta este lunes al Getafe en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Un partido que servirá de reencuentro del equipo con su afición, puesto que es el primero que se disputa en casa esta nueva campaña 2025-26. Además, supondrá el estreno de Matías Almeyda en el banquillo de Nervión, un hito que le hace «especial ilusión» al argentino, que vistió la camiseta blanquirroja hace 29 años.

Los sevillistas estuvieron cerca de puntuar ante el Athletic Club en San Mamés, gracias a una gran segunda parte, en la que Lukebakio y Agoumé lograron igualar un 2-0 en contra. No obstante, un error defensivo en los últimos minutos del encuentro provocó el gol local y arrebataron el punto a los de Almeyda.

A pesar de esto, el Sevilla dejó buenas sensaciones en su debut liguero y tiene confianza en poder concederle la primera victoria del curso a los suyos ante el Getafe. Lo cierto es que las estadísticas avalan a los hispalenses. De los 46 encuentros en los que se han enfrentado ambos equipos, 23 se han saldado con victoria sevillista, mientras que 15 han sido victorias azulonas. Sólo ha habido ocho empates.

Si nos remontamos a la última temporada, el cuadro nervionense registró su primera victoria del curso ante los de Bordalás (1-0) en el Sánchez-Pizjuán, corría la jornada 5 y fue Jesús Navas el encargado de meter el tanto. Su último gol como profesional, por cierto. Y para redondear el recuerdo, se trató del partido en el que Xavi García Pimienta fue renovado por dos temporadas. De otro lado, la vuelta en el Coliseum se saldó con un empate sin goles, allá por la jornada 22.

Más aciaga fue la temporada 2023-24, ya que el Sevilla FC perdió los dos duelos ligueros. Circunstancia que no se daba desde la temporada 2018-19 y siendo el 0-3 del partido disputado en Nervión, uno de los resultados más dolorosos del año. Si bien es cierto que el equipo pudo enjuagarse algo el mal sabor de boca en la Copa del Rey, cuando el Sevilla eliminó a los madrileños en octavos de final con un contundente 1-3.