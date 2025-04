El Sevilla no gana con Sánchez Martínez desde hace cuatro años

El Sevilla buscará poner fin a su mala racha de resultados este viernes cuando se enfrente al Valencia en Mestalla (21.00 horas). El equipo de García Pimienta debe reaccionar tras enlazar tres derrotas de forma consecutiva. La RFEF ha dado a conocer cuáles son los árbitros designados y Sánchez Martínez ha sido finalmente quien ha quedado fijado como juez para este partido. Estará asistido por Pizarro Gómez, que queda como responsable del VAR.

El Sevilla no ha conseguido ganar en ninguno de los últimos once encuentros en los que Sánchez Martínez ejerció como árbitro del duelo por lo que acumula cuatro años sin victorias cuando se cruzó con el murciano. Curiosamente el último triunfo de los nervionenses en este tipo de duelos se dio en un Sevilla-Valencia de 2021. En el periodo de tiempo citado se dieron seis derrotas de los sevillistas y cinco empates. El balance general es de nueve victorias, siete empates y once derrotas en 27 partidos oficiales.

El Valencia tampoco ha obtenido buenos resultados con Sánchez Martínez en los últimos tiempos. Ha caído derrotado en once de los últimos quince partidos. En el registro general las trece derrotas valencianistas se imponen claramente a las cinco derrotas y a los cuatro empates.

