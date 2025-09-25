Sevilla FC: Gabriel Suazo, pasta de capitán

Gabriel Suazo ha caído de pie en el Sevilla FC, donde en muy poquito tiempo se ha erigido en uno de los grandes referentes del cuadro de Matías Almeyda. El chileno convence en el campo y además asume galones y responsabilidades de líder nato. El pasado martes contra el Villarreal, llegó a portar el brazalete del Sevilla FC en los últimos 20 minutos del partido.

Tras el choque, el jugador manifestó su orgullo en redes sociales: «Orgulloso de haber llevado la cinta de capitán de este grandísimo club, intentaré siempre representarlo de la mejor manera«, escribió Suazo en su cuenta de Instagram.

Agresivo en defensa y enérgico en las incorporaciones arriba, recuerda en muchos aspectos al añorado por Nervión Marcos Acuña. Además, Suazo le aporta al equipo ese plus de carácter y liderazgo que tanto demandaba el equipo. En poco más de un mes de competición, ha conseguido portar el brazalete de capitán del Sevilla FC, una situación inédita para un futbolista que lleva tan poco tiempo en la entidad.

Y es que Gaby Suazo tiene pasta de capitán. También tiene esa responsabilidad en la selección de Chile. En su anterior equipo, el Toulouse, tardó menos de un año en colocarse el brazalete, sin manejar siquiera el idioma francés, mientras que en el club de sus orígenes, Colo-Colo, portó la 'jineta' desde muy joven, con 23 años.

En una entrevista con ABC de Sevilla, el exjugador Gonzalo Fierro, que coincidió con Suazo en Colo-Colo y al que el nuevo refuerzo sevillista calificó como su «ídolo» el día de su presentación en Nervión, explicó que «Gabriel ha tomado un protagonismo importante desde siempre. En Colo Colo fue capitán muy joven y eso no es nada fácil. Es el club más grande de Chile, el más ganador, el más exigente. Yo fui capitán durante un par de años y créeme que el peso es grande. Imagino que Gabriel vio todo eso, lo estudió, lo absorbió, se perfeccionó y cuando le tocó ponerse el brazalete estuvo a la altura. Cuando fue a Toulouse, se erigió también en líder pese a llevar poco tiempo. Y en la selección se ha hecho también un jugador importante en medio de un cambio de generación. Gabriel ha tomado allá donde va ese plus de ser un líder nato, en todos los equipos que ha estado. Es un guerrero, un hombre con mucha experiencia, tiene esa jerarquía natural, le gusta hablar, se lleva muy bien con sus compañeros, y todo eso le ayuda y potencia su carisma de líder. Estoy seguro que esto lo va a asumir sin ningún problema en Sevilla».