El Sevilla FC finaliza LaLiga en su peor posición del siglo XXI

Al fin, el Sevilla FC finaliza la nefasta temporada 2024-25. El conjunto blanquirrojo se ha quedado a un punto del descenso tras no lograr puntuar en el último encuentro del curso ante el Villarreal (4-2). No había objetivos en juego, pero sí algunas variables que podrían haberse mejorado como premio de consolación. Por ejemplo, el reparto de los derechos televisivos. Y es que no es lo mismo quedar 13º que 17º en la clasificación.

De haber sumado de tres en La Cerámica, el Sevilla podría haber llegado a ser decimotercero, lo que supondría una diferencia económica de tres millones de euros con respecto a lo que va a ganar quedando cuarto por la cola. Y es que, según los cálculos basados en la pasada temporada, el 17º recibe 3,4 millones de euros, mientras que el 13 percibe 6,8 millones. Un ingreso nada desdeñable para un club en la ruina.

#DATO DESASTRE ABSOLUTO.



Desde que Junior asumió la presidencia del @SevillaFC, es el CUARTO equipo con más derrotas en Primera División (26) tras Las Palmas (33), Valladolid (30) y Getafe (29) y ha encajado 84 goles en 58 partidos (prácticamente 1,5 por encuentro) pic.twitter.com/bfJwzCcZ9v — Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) May 25, 2025

Tampoco le hubiera venido mal al grupo no quedar como el peor equipo de los últimos 25 años del Sevilla. Con 41 puntos, el cuadro hispalense iguala el registro de la temporada pasada con Quique Sánchez Flores, pero quedando en el puesto 17º en lugar del 14º. Sólo un punto más que el Leganés.

Así, el Sevilla ha acabado en su posición más baja desde su último descenso a Segunda división, en la temporada 1999-2000. Es más, hasta el 2023, el conjunto de Nervión no había quedado por debajo de la décima plaza ni una vez.