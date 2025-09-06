Suscríbete a
El Sevilla Femenino cae goleado ante el Tenerife (0-4)

Derrota del equipo sevillista en la segunda jornada de la Liga F

Encuentro entre el Sevilla Femenino y el CD Tenerife de este sábado sevilla fc
Orgullo de Nervión

El primer partido de la temporada en casa ha terminado en derrota para el Sevilla Femenino. El equipo entrenado por David Losada ha perdido este sábado de manera contundente por 0-4 en la visita del CD Tenerife en la segunda jornada de la Liga F.

Aithiara, a los 20 minutos de juego,inauguró el marcador y los otros tres goles del encuentro llegaron tras el descanso. Apenas se había iniciado el segundo tiempo cuando Diki hizo el segundo del CD Tenerife y posteriormente llegaron los goles de Amani (minuto 63) y Carlota (minuto 82) que establecieron el definitivo 0-4 en el marcador.

En el Sevilla Femenino han jugado este sábado Sullastres; Débora, Alice Márques, Isa Álvarez, Esther Martín-Pozuelo; Iris Arnaiz (Alicia, m. 64), Chantal Hagel (Eva Llamas, m. 80), Julia Torres (Wifi, m. 46), Rosa Márquez; Andrea Álvarez (Alba Cerrato, m. 64) y Fatou Kanteh (Xenia Barrios, m. 80)

El Sevilla Femenino, que tiene tres puntos después de los dos primeros encuentros del campeonato, jugará el próximo sábado 13 de septiembre (12.00) a domicilio ante la Real Sociedad en la tercera jornada de la Liga F.

