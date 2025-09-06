Encuentro entre el Sevilla Femenino y el CD Tenerife de este sábado

El Sevilla Femenino cae goleado ante el Tenerife (0-4) Derrota del equipo sevillista en la segunda jornada de la Liga F

El primer partido de la temporada en casa ha terminado en derrota para el Sevilla Femenino. El equipo entrenado por David Losada ha perdido este sábado de manera contundente por 0-4 en la visita del CD Tenerife en la segunda jornada de la Liga F.

Aithiara, a los 20 minutos de juego,inauguró el marcador y los otros tres goles del encuentro llegaron tras el descanso. Apenas se había iniciado el segundo tiempo cuando Diki hizo el segundo del CD Tenerife y posteriormente llegaron los goles de Amani (minuto 63) y Carlota (minuto 82) que establecieron el definitivo 0-4 en el marcador.

En el Sevilla Femenino han jugado este sábado Sullastres; Débora, Alice Márques, Isa Álvarez, Esther Martín-Pozuelo; Iris Arnaiz (Alicia, m. 64), Chantal Hagel (Eva Llamas, m. 80), Julia Torres (Wifi, m. 46), Rosa Márquez; Andrea Álvarez (Alba Cerrato, m. 64) y Fatou Kanteh (Xenia Barrios, m. 80)

El Sevilla Femenino, que tiene tres puntos después de los dos primeros encuentros del campeonato, jugará el próximo sábado 13 de septiembre (12.00) a domicilio ante la Real Sociedad en la tercera jornada de la Liga F.