El Sevilla felicita a Castrín tras su debut liguero

Andrés Castrín ha confirmado su salto de categoría este domingo. Y es que el futbolista de 22 años, natural de Riotorto, ha debutado en liga este fin de semana con la camiseta del Sevilla FC. El futbolista acumuló 71' minutos en el eje de la zaga junto a Kike Salas, que pese a 'pagar la novatada' con una inocente amarilla en el minuto 6' de encuentro, supo recomponerse y fue creciendose en el transcurso del encuentro hasta ser sustituido finalmente, por Januzaj, en busca de mayor juego ofensivo.

El futbolista formado en las categorías inferiores del Lugo, con el que llegó a debutar en Segunda División, firmó la temporada pasada con el filial sevillista, convirtiendose en uno de los fijos en el once de Jesús Galván acumulando 31 partidos en Primera Federación.

Con el primer equipo del Sevilla FC, pudo disfrutar de su debut en partido oficial la temporada pasada, en la disputa de la 2ª ronda de Copa del Rey ante el Olot con victoria nervionense 1-3. El gallego en aquella ocasión fue titular, y completó la totalidad de los minutos. En liga, fue convocado por Joaquín Caparrós en la 33ª jornada en la visita del equipo al Osasuna, pero en este caso no pudo participar.

Matías Almeyda ha visto en la figura de Castrín una posible solución, a uno de los principales quebraderos de cabeza de la entidad, como son las incorporaciones al primer equipo y las lesiones, ya que el zaguero ocupa ficha del filial, y además se ha mostrado bastante sólido cuando el técnico ha contado con él. Con las lesiones de Badé -y su posible marcha-, Nianzou o Ramón Martínez, Castrín se ha postulado como uno de los candidatos a tener en cuenta en caso de emergencia.