El Sevilla FC no faltó al TransferRoom: tratos y fichajes en citas de 15 minutos

El evento celebrado en Lisboa contó con 551 participantes y 274 clubes

La venta del Sevilla FC: la insistencia de la Tercera Vía y la influencia de la deuda

El evento de Transfer Room celebrado en Lisboa los días 10 y 11 de noviembre
El evento de Transfer Room celebrado en Lisboa los días 10 y 11 de noviembre insua group

Alberto Moreno

Que el Sevilla FC ya se mueve para el mercado de fichajes de invierno no es ninguna novedad. En la gala de los XVI Premios Blázquez, celebrada la semana pasada en el Sánchez-Pizjuán, Jose María del Nido Carrasco confesó que «estamos trabajando ... ya en el mercado de invierno e incluso en el verano del que viene». Para ello, los que conforman la dirección deportiva del conjunto hispalense ya se encuentran manos a la obra.

