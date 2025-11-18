El Sevilla FC no faltó al TransferRoom: tratos y fichajes en citas de 15 minutos

Que el Sevilla FC ya se mueve para el mercado de fichajes de invierno no es ninguna novedad. En la gala de los XVI Premios Blázquez, celebrada la semana pasada en el Sánchez-Pizjuán, Jose María del Nido Carrasco confesó que «estamos trabajando ... ya en el mercado de invierno e incluso en el verano del que viene». Para ello, los que conforman la dirección deportiva del conjunto hispalense ya se encuentran manos a la obra.

Según ha publicado ElDesmarque, José Ignacio Navarro, persona de máxima confianza de Antonio Cordón, estuvo presente en el TransferRoom de Lisboa, celebrado el lunes 10 y el martes 11 de noviembre. En este acto, agentes, directores deportivos y coordinadores de ojeadores, entre otros profesionales, se reúnen en encuentros de 15 minutos. Esta 'cita' permite a los clubes revelar qué posiciones necesitan reforzar y los aspectos financieros, mientras que los agentes recopilan información y presentan a los jugadores que consideran ideales para las necesidades de los clubes.

Este evento conlleva una preparación previa, en la que semanas antes, clubes y agentes deportivos programan sus reuniones a través de la aplicación. La organización de este acto multitudinario ha afirmado que la edición de este año en Lisboa ha batido todos los récords con 3.427 reuniones, 551 participantes, 75 ligas y 274 clubes. Además, el CEO de TransferRoom, Jonas Ankersen destacó las ventajas de la celebración del evento: «Algunos participantes viajan 10.000 kilómetros para asistir a nuestros eventos presenciales, pero participan en numerosas reuniones en persona y conocen a cientos de clubes en tan solo dos días de networking. Para lograrlo, tendrían que viajar por todo el mundo durante semanas».

Conviene recordar que Akor Adams apunta a ser convocado con Nigeria para la Copa África que arrancará el próximo 21 de diciembre. Esta situación provocaría que Matías Almeyda sólo pudiese contar con Isaac Romero como único delantero de la plantilla nervionense.