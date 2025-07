El Sevilla de los extremos: tres fichajes en un año; todos con vitola de titular; y las dudas sobre la continuidad de Lukebakio

El Sevilla FC sólo ha contratado a un futbolista en lo que va de mercado. Encima, uno que ya tenía firmado semanas atrás por el anterior director deportivo, por lo que sigue una línea marcada desde el club que no ha cambiado demasiado con ... la contratación de Antonio Cordón, pero sí que ofrece distintos matices. El propio responsable de la parcela deportiva actualmente agradeció a Alfon, que se presentó en sociedad en la sala de prensa sevillista, su voluntad por continuar en el proyecto andaluz pese a que su libertad hasta el 30 de junio sólo costaba cinco millones y existía el interés de clubes italianos en contratarle. El albaceteño se ha convertido en la única cara nueva en Nervión y, por lo que va deslizando el responsable de los fichajes, tendrá ese dudoso honor demasiado tiempo. Primero necesitan los de Nervión alguna venta que colabore con la inscripción de jugadores que ahora mismo no aparecen en la base de datos de LaLiga, como el propio Alfon, Rubén Vargas o Akor Adams. Una partida de ajedrez que se debe ir jugando movimiento a movimiento.

Esto por un lado. Porque Alfon responde a un perfil de futbolista que sí tiene el Sevilla y que bien haría en no repoblar los extremos con sus mejores hombres, además de tenerlos por duplicado. Porque en el plazo de un solo año, en los tres últimos mercados, ha contratado a Chidera Ejuke, Rubén Vargas y el mencionado Alfon. Estos tres jugadores están más cómodos partiendo desde el costado izquierdo al tratarse de futbolistas diestros, buscando el golpeo. El nigeriano fue bajando el nivel el pasado curso tras su tremenda explosión. Vargas, por su parte, demostró llegada y gol en los meses que pudo competir sin estar lesionado. En esta temporada arranca desde la pretemporada y con ganas de demostrar que Víctor Orta no se equivocaba en su contratación. Se ve que el ahora director deportivo del Valladolid tiene buen ojo con los hombres de banda, ya que también contrató a Alfon. Todos de un perfil similar. Hombres que sacan provecho del uno contra uno y que buscan sin dudar la portería rival. Incluso se debe meter en este mismo saco al joven Stanis Idumbo, quien deberá hacer las maletas buscando minutos en el caso de que esta posición no se mueva.

«Este año he participado en banda izquierda pero no me encasillo en esa posición, me adapto al sistema y dar variabilidad al equipo y opciones al míster. Yo quiero aportar y ayudar lo máximo posible al equipo», declaraba el ex jugador del Celta, en una clara muestra de intenciones viendo a la competencia a la que será sometido. Él y Vargas podrían salir de esa zona y jugar por detrás del delantero en un esquema más ofensivo e incluso partiendo desde el lado derecho del ataque, donde monopoliza la pelota la presencia de Dodi Lukebakio. Aquí radica la gran incógnita de este movimiento de Orta hace tantos meses atrás. Es su mente y en la del propio club estaba el traspaso del internacional belga, quien se niega a moverse de Nervión si no es para crecer. Y mucho. Se siente feliz con su familia y reconocido entre aficionados y el propio club. La motivación para salir del Sánchez-Pizjuán no está sólo en el dinero que le ha prometido la liga de Arabia Saudí. El reto debe ser mayor.

El club seguirá intentando encontrar un verdadero acomodo para Lukebakio previo pago de su cláusula. Es una de las pocas salidas que tienen los sevillistas para ir equilibrando su futuro presupuesto, mientras cogen aire para la inscripción de jugadores. Por lo tanto, dentro de esa superpoblación de extremos, se caería la pieza de mayor peso específico, aunque igualmente dejaría la banda derecha sin un perfil claro, toda vez que ya salió Suso y que un posible recambio como Juanlu está más que ninguno en la puerta de salida. Antonio Cordón no puede decir que no a ninguna venta. Y agradece los esfuerzos a sus antecesores: «Es un jugador muy trabajado por Víctor Orta y todo su equipo». «Cuando me enteré me llevé una gran alegría porque creo que va a aportar mucho al grupo», destacó. Un Sevilla engordado desde los extremos del campo.