El Sevilla FC se expone a un posible cierre parcial de su estadio

Al Sevilla incluso le puede costar el derbi sevillano más caro que el bochorno deportivo sufrido durante 90 minutos frente a su eterno rival. Los sucesos ocurridos en el tramo final del encuentro en la portería que da al Gol Norte del Sánchez-Pizjuán ... , con lanzamiento de objetos al área defendida por el Betis, y que provocó que el árbitro andaluz Munuera Montero detuviese el choque y mandase a los jugadores a vestuarios, pueden provocar que el comité responsable de las medidas contra la violencia de la RFEF decida el cierre parcial de esa grada para los próximos partidos. En el club de Nervión estiman que no fue para tanto, aunque el acta del colegiado no deja lugar a dudas. «En el minuto 79, desde el fondo norte, se lanzaron varios objetos al terreno de juego, específicamente hacia la zona donde se encontraba el equipo visitante, sin que ninguno de ellos llegara a impactar a los jugadores. Ante este incidente, se activó el protocolo de lanzamiento de objetos», escribió.

Hay un ejemplo reciente en el tiempo, en 2024, con otro derbi en juego. Fue en este caso el madrileño, con lanzamiento de objetos en el Metropolitano, con Courtois, portero del Real Madrid, como protagonista. Los comités sancionaron al Atlético con tres partidos de cierre parcial de su grada, rebajando Apelación la misma a un solo encuentro. Por ahí pueden caminar los derroteros del Sevilla, quien suma un nuevo problema a todos los que tiene actualmente, con una sanción económica que tampoco se encaja en el mejor de los momentos.

Protocolo activado

Y es que el colegiado dejó por escrito todos los pasos que se dieron para que el partido pudiese concluir, en riesgo de suspensión definitiva. «En caso de repetirse los lanzamientos, se suspendería definitivamente el partido», señalaba en el acta. «Se solicitó al coordinador de seguridad que garantizara la seguridad de los participantes para poder reanudar el partido». «El coordinador se seguridad, tras esperar un tiempo prudencial, informó que el ambiente se había calmado y que se podía proceder con la reanudación. Los equipos regresaron al terreno de juego aproximadamente 15 minutos después y el partido se reanudó alrededor de 18 minutos después de la suspensión. El partido continuó sin nuevos incidentes», finalizó.

Después, entrenador y alguno de los jugadores del Sevilla no cerraron de todo el tema de la forma más diplomática posible, no señalando a los infractores de la interrupción del derbi, sino exculpándolos de lo sucedido por la tensión que se vive en ese tipo de partidos.