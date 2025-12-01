Suscríbete a
+Nervión
Última hora
Sanz, sobre las bajas de la Policía: «Las justificadas no tendrán problema, las que no, se iniciará un expediente disciplinario»

El Sevilla FC se expone a un posible cierre parcial de su estadio

El Atlético fue sancionado con tres partidos y Apelación lo dejó en uno solo

Las dudas crecen y los recursos menguan en el Sevilla de Almeyda

El Sevilla FC se expone a un posible cierre parcial de su estadio
Raúl Doblado
Alberto Fernández

Alberto Fernández

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Al Sevilla incluso le puede costar el derbi sevillano más caro que el bochorno deportivo sufrido durante 90 minutos frente a su eterno rival. Los sucesos ocurridos en el tramo final del encuentro en la portería que da al Gol Norte del Sánchez-Pizjuán ... , con lanzamiento de objetos al área defendida por el Betis, y que provocó que el árbitro andaluz Munuera Montero detuviese el choque y mandase a los jugadores a vestuarios, pueden provocar que el comité responsable de las medidas contra la violencia de la RFEF decida el cierre parcial de esa grada para los próximos partidos. En el club de Nervión estiman que no fue para tanto, aunque el acta del colegiado no deja lugar a dudas. «En el minuto 79, desde el fondo norte, se lanzaron varios objetos al terreno de juego, específicamente hacia la zona donde se encontraba el equipo visitante, sin que ninguno de ellos llegara a impactar a los jugadores. Ante este incidente, se activó el protocolo de lanzamiento de objetos», escribió.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app