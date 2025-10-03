El Sevilla FC estrena un par de patrocinadores para enfrentarse al Barcelona

El Sevilla de Almeyda está cuajando un gran primer mes y medio de competición en LaLiga 2025-26, y buena prueba de ello es que las marcas se están interesando por colaborar con el club hispalense. En la tarde de hoy, han anunciado los nuevos patrocinios de Aseer Time y Surfshark.

El primero de ellos está concebido como una oportunidad para seguir creciendo en el mercado de Oriente Medio, una de las zonas más estratégicas para el Sevilla FC. La marca de zumos y dulces, la cual tiene presencia en 25 países de todo el mundo, aparecerá en la parte delantera del pantalón corto del primer equipo masculino, empezando este mismo domingo en el partido que les enfrenta a las 16.15 en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el FC Barcelona.

El segundo es una empresa de ciberseguridad centrada en el desarrollo de soluciones de privacidad y seguridad que ofrece una variada gama de herramientas, entre las que se incluyen una VPN, un sistema de detección de filtración de datos personales, un motor de búsqueda privado, un antivirus y una identidad online alternativa. Con este acuerdo, la entidad rojiblanca espera ofrecer un servicio a sus aficionados para que «puedan proteger sus datos online», según expresa Lorenzo Aldobrandini, responsable de patrocinios del Sevilla FC.