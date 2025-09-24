El Sevilla FC 'esconde' la cara en el Sánchez-Pizjuán: una victoria en 13 partidos en 2025

El Sevilla y el sevillismo se la prometían muy felices en el duelo de este pasado martes ante el Villarreal en el Sánchez-Pizjuán. El siete de nueve conseguido tras dos derrotas iniciales en el campeonato de Liga hacían presagiar que el camino emprendido por el equipo nervionense tendría un largo recorrido, que por fin se iban a terminar esos dientes de sierra, coincidiendo siempre los más bajos con los partidos en su propio estadio. Los de Marcelino llegaban con muchas bajas y numerosas rotaciones en su alineación, aunque Matías Almeyda colaborase con otro once plagado de menos habituales, complicando la propia victoria de los suyos. Pese al esfuerzo final, con uno menos por la lesión de Nianzou, al Sevilla no le dio ni siquiera para puntuar y agrava una inercia desconocida en Nervión.

Porque el 2025 está desdibujando la fortaleza del Sánchez-Pizjuán, un estadio que se pasó más de un año (no hace tanto) sin ver perder a los suyos y ahora no tiene narices de verle festejar una victoria. De 13 partidos que se han celebrado en el coliseo nervionense en el año natural, diez del pasado ejercicio y tres del actual, los sevillistas sólo han logrado una victoria. Fue ante Las Palmas, en el recordado encuentro que selló la permanencia en Primera división. El resto, seis empates y otras seis derrotas, habiendo sellado Almeyda un punto de nueve en sus tres primeras comparecencias. Por tanto, el argentino tampoco está consiguiendo cambiarle la cara a los suyos delante de su afición, que nuevamente se volcó cuando su equipo más lo necesitaba, hasta que vio cómo volaban nuevamente puntos de Nervión.

Es una situación que se sigue agravando con el tiempo. En esta dinámica perdedora ya han participado hasta tres entrenadores. Y no es ya una cuestión psicológica por jugar como local, puesto que las protestas contra el palco se han suavizado moderadamente, sino un tema futbolístico. En la mayoría de esos partidos ha ocurrido algo para que el Sevilla no se lleve el triunfo, comenzando por una endeblez defensiva que asusta y que se mantiene en este curso: seis goles recibidos en tres partidos como local, anotando Getafe, Elche y Villarreal dos por cabeza. Casi imposible conseguir de este modo el triunfo.

El rayo de esperanza que queda es que, pese al ataque de entrenador que tuvo Almeyda, este Sevilla compite y no deja en el aire los encuentros. De hecho, cómo señaló su propio técnico en sala de prensa, la ansiedad por conseguir la victoria, incluso con uno menos, provocó la derrota final de los jugadores que vestían de blanco. Y, para colmo, ahora llega el Barcelona antes del parón. El peor de los rivales para la peor de las dinámicas de un equipo en su estadio. Llega el momento Almeyda. De que calibre qué plantilla tiene y en qué equipo está.