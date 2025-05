El Sevilla era una siesta

El sevillista salió a tomar una caña a eso del mediodía. Desde hace semanas tiene el ánimo alicaído con esto del fútbol. Su cuñado, bético recalcitrante, ya tiene la entrada y el vuelo para Polonia, y en el grupo de whatsapp de la familia, ... desde que compró los billetes, no ha dejado de dar la matraca con la puñetera final. El gol de Rafa Mir que supuso el empate del Betis contra el Valencia le pareció una ironía, estuvo a punto de buscarle las cosquillas a su cuñado, pero prefirió no restregárselo: como le ganen al Chelsea, a ver quién lo aguanta.

Después de una vinieron dos, tres, cuatro cañas, la media de boquerones en adobo y el plato de ensaladilla, y cuando volvió a casa ya iba comido. Se tumbó en el sofá para ver el partido contra el Villarreal con su hijo.

El sevillista vio la alineación, la última de la temporada. Otra vez sintió tristeza, esa que no se le ha quitado de encima desde prácticamente el comienzo de la competición, pero que ha ido volviéndose cada vez más profunda. El remate era poner a Álvaro Fernández en portería y a Marcao de central titular. Que se acabe esto ya, por favor, le dijo a su hijo, cuando arrancó el partido en el Estadio de la Cerámica. Le costó no dormirse, pero ayudó que el Sevilla empezó a perder muy pronto. Y en el minuto siete, merced al gol de un exsevillista, el equipo ya palmaba de dos goles.

Ahí fue, más o menos, cuando al sevillista lo venció el sueño. Y por aquello del color de las elásticas del Villarreal, en su cabeza amodorrada y triste se dibujó un camino de baldosas amarillas. Era el camino que llevaba a Oz, donde Dorita, el Mago Cobarde, el Hombre de Hojalata sin Corazón y el Espantapájaros sin Cerebro conseguirían cumplir sus sueños.

En su camino de baldosas amarillas, de repente, Sow consiguió marcar para acortar la distancia con el Villarreal. Pero resultó que era real, porque su hijo, junto a él, lo había gritado. Íbamos dos a uno, no lo estaba soñando.

El sevillista se vino arriba. Porque de repente, García Pascual cogió el balón e hizo una filigrana junto al área rival para clavar el balón en la escuadra, sin que Diego Conde pudiera hacer nada. Dos a dos, y aún quedaban varios minutos para el descanso. Tuvo que restregarse los ojos para cerciorarse de que el delantero no llevaba el número 42 en la espalda, sino el 9. Porque no era García Pascual, sino Wissam Ben-Yedder. Suyo fue el tercer gol del Sevilla, antes del descanso, que certificaba la remontada.

Estás roncando, papá, le dijo su hijo, que merendaba a su lado. Estaban los anuncios, así que aún duraba el descanso. Se reanudó el partido, y ahora sí que íbamos a por todas, porque Sow fue sustituido por Lukebakio. Lukebakio con Ben Yedder, menuda fiesta. Pero Ben Yedder no estaba solo, lo acompañaba Carlos Bacca. De repente no estaba en el Estadio de la Cerámica, sino en el Sánchez-Pizjuán, contemplando la cerámica majestuosa que preside la entrada. Y al mismo tiempo estaba sentado en su asiento, y ya no eran Bacca ni Ben-Yedder, sino Luis Fabiano con Kanouté. El Villarreal lo intentaba, pero qué alegría tener ahí detrás a Koundé y Diego Carlos, qué maravilla de mediocentro que es Banega, y qué inmensa suerte poder disfrutar de un equipo así, hay que cuidarlo, no sabemos lo que tenemos.

Estaba en Oz, pero de repente Totó corría tras las cortinas y descubría al falso mago. Todo era una rotunda mentira. Para volver a casa, había que juntar tres veces los chapines de rubíes, como fueron tres los zarandeos que su mujer le dio para que despertase. De lo contrario, a ver cómo cogía el sueño por la noche. En la tele, la odiosa realidad lo devolvió a la tristeza: uno a cuatro, otra vez el ridículo. Terminamos la temporada a solo un punto del descenso.

Cuando el sevillista despertó, la ruina todavía estaba allí (y lo que nos queda).