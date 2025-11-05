El Sevilla es el equipo más tarjeteado y con más penaltis en contra de toda Europa

Hay ganas en Nervión de cortar la mala racha de resultados y volver a la senda la victoria contra el Osasuna el próximo sábado en Nervión. Los rojillos llegarán al Sánchez-Pizjuán como el peor visitante de Primera (un punto), circunstancia que debe ... aprovechar el elenco de Almeyda, sin excusas, para sumar de tres ante su público y espantar de un plumazo las primeras dudas que se ciernen sobre el proyecto 2025-26. Lo primero será desterrar cualquier atisbo de confianza sobre el rival. Hace poco más de dos semanas, el Mallorca, que pisaba como colista el feudo hispalense, se llevaba todo el botín, incluso con suficiencia en el marcador (1-3). Fue el primero de los tres tropiezos consecutivos que ha encadenado un Sevilla que después no fue capaz de reaccionar en Anoeta (2-1) y mucho menos el pasado sábado en el Metropolitano ante un Atlético muy superior (3-0). Ante los del Cholo, el equipo sevillista encajó la derrota más abultada de la era Almeyda en un encuentro que también fue el primero en el que el conjunto de Nervión se quedó sin marcar en lo que va de temporada.

Los errores defensivos eclipsan gran parte del buen trabajo que se venía haciendo. Pero Almeyda y los suyos deben revisar otra estadística realmente demoledora, quizá en parte ligada a lo primero, que comienza a pesarle como una losa al equipo. La cuestión disciplinaria también es un problema, más allá de que este Sevilla quiera ser bajo la dirección del técnico argentino un equipo de rasgos intensos, que no agresivo, o que los propios arbitrajes soslayen eventualmente su vara de medir contra los intereses sevillistas. El caso es que el Sevilla, a estas alturas del curso, es el equipo con más penaltis en contra y el que más tarjetas amarillas ve en toda Europa.

El hándicap de los penaltis, sin duda, le está costando puntos al equipo y echando por tierra gran parte del esfuerzo realizado por los pupilos de Almeyda en sus partidos. Tomando como referencia las cinco grandes ligas europeas (Premier League inglesa, Ligue 1 francesa, Bundesliga alemana, Serie A italiana y La Liga española), los nervionenses son el conjunto que más penas máximas ha cometido en el Viejo Continente. 5 en total. El Lorient también concedió 5 penaltis en Francia, si bien los sevillistas son los más damnificados al haber encajado cuatro de los lanzamientos por tres de los galos. Tras ambos equipos, aparece un ramillete de hasta siete conjuntos con 4 penaltis cometidos: el Nápoles, Celta de Vigo, Stade Rennais, Niza, AS Monaco, Paris FC y Angers. Con 3 penaltis en contra se sitúan en este ránking Girona, Barcelona, Oviedo, Villarreal, Valencia, Mallorca, Union Berlin, Werder Bremen, Wolfsburgo, Torino, Fiorentina, AC Milan, Nottingham Forest, Burnley, Fulham, Metz y Toulouse.

Cinco grandes ligas europeas Penaltis en contra 1 Sevilla FC (5) 2 Lorient (5) 3 Nápoles (4) 4 Celta (4) 5 Stade Rennais (4)

El último partido de los sevillistas en el Metropolitano estaba con 0-0 en el marcador a falta de menos de media hora para el final del choque, momento en que el VAR avisó a Hernández Maeso para señalar el penalti de Tanguy Nianzou sobre José María Giménez que abrió el camino de la victoria colchonera. Después de esa acción clave, algunos futbolistas del Sevilla se quejaron de la disparidad en el criterio arbitral reclamando sin éxito una posible pena máxima de Hancko sobre Peque, además de la posible falta de Giuliano Simeone sobre Gabriel Suazo en el origen del 2-0, obra de Thiago Almada. En el partido anterior en Anoeta, también hubo malestar entre los sevillistas por la rigurosidad de la mano de Fabio Cardoso castigada con la pena máxima con la que la Real Sociedad también inauguró el marcador por medio de Oyarzabal. En ese choque, Cordero Vega pasaría por alto un derribo dentro del área de Aramburu sobre el nervionense Alfon González en el tramo final.

Hay un tercer partido en el que el Sevilla se vio igualmente encajando de penalti el primer gol del encuentro. En la jornada inaugural de LaLiga en San Mamés, el Athletic consiguió el 1-0 desde los once metros por una polémica caída de Nico Williams ante Juanlu. El mismo Nico lo lanzó y no falló. El duelo terminó 3-2 para los vascos.

Sufrió penalti el Sevilla también contra el Barcelona por agarrón de Januzaj a Pedri. En esta ocasión, Lewandowski lo tiró fuera. De haber acertado, el partido se habría puesto 2-2, complicando sobremanera lo que por fortuna fue una sensacional victoria final de los hispalenses por 4-1. Tampoco impidió el triunfo del Sevilla en Mendizorroza (1-2) el penalti de Marcao sobre Carlos Vicente que transformó para los locales el propio extremo del Alavés.

El Sevilla no sólo es el equipo que más penaltis ha cometido hasta la fecha en Europa, sino también el que arroja peor diferencia con las penas máximas señaladas a favor (-4), ya que los árbitros sólo le concedieron el penalti de Araújo sobre Isaac que Alexis Sánchez marcó ante el Barcelona.

Cinco grandes ligas europeas Tarjetas recibidas 1 Sevilla FC (36 amarillas - 0 rojas) 2 Augsburgo (30 amarillas - 0 rojas) 3 Lorient (29 amarillas - 1 roja) 4 Toulouse (28 amarillas - 1 roja) 5 AS Monaco (28 amarillas - 1 roja)

En la faceta disciplinaria, el Sevilla FC es también el equipo más tarjeteado de las cinco grandes ligas de Europa. Los de Almeyda han visto en las primeras once jornadas la friolera de 36 amarillas. Ninguna roja. Le sigue en la segunda posición, con media docena menos de amonestaciones, el Augsburgo alemán, que ha visto 30 amarillas y cero rojas. El Lorient, por su parte, tiene 29 amarillas y una roja. Completan este top 5 de cartulinas acumuladas los también franceses Toulouse y AS Monaco, ambos con 28 amarillas y una roja.

Para los sevillistas, no existe una proporción clara entre las faltas cometidas y las tarjetas vistas. El equipo de Almeyda comete 15,5 faltas por partido, cifra que lo coloca como el séptimo de Europa, teniendo por delante hasta seis equipos que realizan más infracciones: Alavés (15,6), Cagliari (15,8), Como (15,9), Getafe (16,1), Real Sociedad (16,3) y Verona (16,9). En LaLiga española, el Sevilla acumula hasta ocho tarjetas más que el segundo equipo más amonestado, el Getafe (28), y es el club que ha sufrido la primera sanción de uno de sus jugadores por acumulación de amonestaciones, Lucien Agoumé, teniendo apercibidos a José Ángel Carmona y Peque, ambos con cuatro amarillas.