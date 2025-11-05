Suscríbete a
El Sevilla es el equipo más tarjeteado y con más penaltis en contra de toda Europa

El equipo de Almeyda, el más castigado disciplinariamente en ambas facetas en las cinco grandes ligas del Viejo Continente

En tres partidos, sus rivales abrieron el marcador de pena máxima para acabar ganando; existe también cierta desproporción entre las faltas cometidas y las amonestaciones

El foco en Almeyda: confianza del club y búsqueda de soluciones

Gudelj y Marcao piden explicaciones al árbitro Adrián Cordero Vega durante el Real Sociedad - Sevilla FC
Fran Montes de Oca

Hay ganas en Nervión de cortar la mala racha de resultados y volver a la senda la victoria contra el Osasuna el próximo sábado en Nervión. Los rojillos llegarán al Sánchez-Pizjuán como el peor visitante de Primera (un punto), circunstancia que debe ... aprovechar el elenco de Almeyda, sin excusas, para sumar de tres ante su público y espantar de un plumazo las primeras dudas que se ciernen sobre el proyecto 2025-26. Lo primero será desterrar cualquier atisbo de confianza sobre el rival. Hace poco más de dos semanas, el Mallorca, que pisaba como colista el feudo hispalense, se llevaba todo el botín, incluso con suficiencia en el marcador (1-3). Fue el primero de los tres tropiezos consecutivos que ha encadenado un Sevilla que después no fue capaz de reaccionar en Anoeta (2-1) y mucho menos el pasado sábado en el Metropolitano ante un Atlético muy superior (3-0). Ante los del Cholo, el equipo sevillista encajó la derrota más abultada de la era Almeyda en un encuentro que también fue el primero en el que el conjunto de Nervión se quedó sin marcar en lo que va de temporada.

