El Sevilla y su entrenador se juegan el futuro contra un hueso

El Sevilla FC siempre tiene un frente de discordia abierto. O millones. La semana no ha podido ser más movida y casi catastrófica, intentando apagar hasta incendios internos, de esos que rara vez se airean, pero que vienen a demostrar que los de Nervión ... viven sumergidos en un fango del que no son capaces de salir y, a poco que se descuiden, los terminará engullendo hacia un futuro negro y pastoso. El derbi ha escocido. No sólo la derrota, con la que se podía contar, pese a esos precedentes históricos que señalaban como improbable la derrota, sino por el cómo. El Sevilla tiró el partido al descanso, cuando se vio por detrás en el marcador. Como si tuviese un jugador menos, se dedicó a que pasasen los minutos sin intentar nada. Derrotado. Y este tipo de situaciones vuelven a encender la mecha recurrente del entrenador.

A lo largo de una intensa semana se ha podido comprobar cómo su figura está tocada. Más de lo esperado. Se ha quedado sin defensores, sin aliados, por mucho que se traten de escenificar puestas en escena donde se la respalda. Su propia plantilla, jugadores que incluso le debían estar más que agradecidos por el favor de contar con ellos incluso cuando no se lo merecen por rendimiento, no han tenido piedad. Van oliendo a muerto por el vestuario y nadie quiere que se le pegue. Sería extraño que Pimienta no terminase la temporada, sólo una caída en picado lo podría provocar, pero sí se hace más peliagudo pensar en el catalán para un futuro proyecto. Depende realmente de García Pimienta. Y de sus hombres. Terminar con buenas sensaciones podría darle esa oportunidad que ya no se vislumbra.

Y el primer examen es de los gordos. De los que dejan huella, para bien o para mal. Temía el Sevilla esta parte del calendario y no le faltaba razón. Tras las derrotas ante Athletic y Betis, ahora visita ese Ramón Sánchez-Pizjuán que no ve ganar a los suyos desde que Jesús Navas corría por la banda el Atlético de Madrid del Cholo. Un rival que tampoco es que se le dé mal a los de Nervión como locales, pero quien hace pupa cuando huele la sangre y este Sevilla está completamente manchado de rojo, como si acabase de abandonar el césped del Benito Villamarín con su segunda equipación. Por eso mismo, se acude al encuentro con el miedo en el cuerpo, como si un seguro y fatal destino estuvieran esperando después del mismo. La afición está de uñas y volverá a mostrar un descontento cada vez más creciente. No soportan a los que mandan y tampoco ven soluciones a corto plazo para que el club no dé con sus huesos en ese fatal destino al que parece destinado. Perder contra el Atlético meterá al Sevilla en un lío, ya mirando más hacia abajo, y el futuro del proyecto penderá de un hilo.

El entrenador

García Pimienta defendía su trabajo en sala de prensa el pasado viernes. Se comienza a ver acorralado. Está sintiendo casi por primera vez lo que supone entrenar al Sevilla y convivir con ese entorno que todo lo devora a su paso. También se ve solo, apenas acompañado y respaldado por su cuerpo técnico. Su relación con elpresidente o el director deportivo no ha cambiado. Siguen hablando prácticamente todos los días de lo que sucede en el equipo, de cómo se está preparando la recta final del curso. Alguno incluso se sigue ilusionando porque al inicio de esta jornada el equipo estaba a cuatro puntos de la zona ya europea y ese bocado final se puede dar.

Para que eso ocurriese, el Sevilla debería reaccionar. Es cierto que no ha perdido más de dos encuentros seguidos en Liga. Que sus malas rachas las ha solventado con triunfos que incluso no esperaba. Volvemos al inicio. El derbi no dolía únicamente por la derrota en sí, sino por esa manera de perder sin pelear, sin combatir. Si el equipo de García Pimienta va a reaccionar de aquí a final de temporada no tendrá mejor día que el de superar a un Atlético que, sobre el papel, es infinitamente mejor, pero quien también llega de demasiadas heridas y con el único objetivo que le queda en la Liga más que atado. Un arrebato de furia y nobleza aún podría levantar el ánimo de una grada que ya no espera nada.

Alineaciones probables Sevilla FC Nyland; Carmona, Kike Salas, Badé, Pedrosa; Sow, Agoumé, Saúl; Lukebakio, Vargas y Akor.

Nyland; Carmona, Kike Salas, Badé, Pedrosa; Sow, Agoumé, Saúl; Lukebakio, Vargas y Akor. Atlético de Madrid Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán; Barrios, Lemar; Gallagher, Giuliano, Griezmann y Álvarez.

Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán; Barrios, Lemar; Gallagher, Giuliano, Griezmann y Álvarez. Árbitro Soto Grado (C. Riojano).

Soto Grado (C. Riojano). Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Domingo de pregón. La Semana Santa ya va llamando a la puerta de la capital de Andalucía. Unas fechas que en el Sevilla siempre estaban subrayadas en rojo. Momento de celebrar aniversarios de cuartos, semifinales o finales europeas. Recuerdos que serán imborrables, pero que no alimentan el día a día del aficionado, salvo para echar una risas con los amigos y la familia. El Sevilla se juega su presente. También su futuro. ada decisión y cada punto cuenta. Le quedan al menos seis más que sumar para borrar una temporada sin pena ni gloria. Nunca puede ser bienvenida. El suficiente no vale.