El Sevilla entra de lleno en el estado de pánico

Con la ciudad metida en fiesta, el Sevilla encara el tramo final de liga con inquietud manifiesta y una sensación de desconfianza que a los propios protagonistas les cuesta disimular. El cambio de entrenador no ha supuesto la reacción deseada en Nervión y a ... falta de cuatro jornadas para que se clausure el campeonato, el equipo sigue sin agarrar la salvación y el club no logra disipar los nervios. El Sevilla está a 6 puntos de los puestos de descenso cuando quedan 12 en juego. ¿Hay cierto miedo? Sí, evidentemente, porque las sensaciones que transmite el grupo son descorazonadoras. El equipo no le gana a nadie. Acumula siete partidos sin conocer la victoria, tres con Caparrós y cuatro con el anterior técnico, Xavi García Pimienta. Hay que retroceder al 9 de marzo para encontrar el último triunfo del Sevilla, 0-1 en el campo de la Real Sociedad con gol de Ejuke, hace dos meses.

Mucho peores son los registros en casa. El Sevilla no ha conseguido ganar en el Sánchez-Pizjuán en todo lo que va de 2025. No lo hace, en concreto, desde el 14 de diciembre de 2024, el día del adiós de Jesús Navas al estadio de su vida, cuando un solitario gol del canterano Manu Bueno resultó suficiente para amarrar los tres puntos. Fue el partido que no pudieron jugar Juanlu Sánchez, Isaac Romero y José Ángel Carmona, sancionados de manera polémica tras exhibir una bandera con el escudo del Betis tachado durante la celebración del derbi ganado al eterno rival en Nervión. De aquel triunfo por la mínima sobre los gallegos hace ya casi cinco meses. Cuando terminó el encuentro con el Leganés del pasado domingo (2-2), el propio Joaquín Caparrós definió de manera muy personal y pertinente el estado de alarma por el que atraviesa su grupo. Al utrerano, en su comparecencia de prensa postpartido, le preguntaron si sintió miedo en la última jugada del encuentro en la que Nyland salió a por uvas y Diomandé se plantó solo delante de la portería para marcar. Lo más difícil era fallarlo. Y ocurrió. La fortuna quiso que el lanzamiento del costamarfileño se marchara fuera. Caparrós explicó en rueda de prensa que más que miedo, sintió «cagazo», admitiendo la tensión del momento por el que pasan los sevillistas. Muchos piensan que si esa bola en pleno descuento llega a entrar y el partido finaliza 2-3, el Sevilla estaba sentenciado. El Sevilla ha entrado en estado de pánico. Parte en este sprint final con 38 puntos. De su mano van también, fuera del descenso por ahora, Alavés y Girona. Las Palmas marca la zona roja con 32 puntos en la 18ª posición, mientras que el Leganés está en la 19ª con 31 puntos. Todos ellos, y quizá hasta el Espanyol y el Getafe con 39 puntos, están en la pelea por eludir las dos plazas de descenso a Segunda división que aún buscan dueños. El colista Valladolid ya certificó su pérdida de categoría matemáticamente hace un par de jornadas. Las cuentas situarían la salvación del Sevilla en los 40-41 puntos, con lo que sólo le faltaría una victoria (o incluso un par de empates) para pasar página de esta horrible temporada y evitar la hecatombe. El problema radica en dónde va a arañar el Sevilla esos puntos. El calendario no es el mejor. Ha de visitar el sábado al Celta en Balaídos, con los gallegos en forma y jugándose plaza europea. Después recibe a Las Palmas, en lo que promete ser otra final infartante por la permanencia. El choque contra los canarios en Nervión es quizá el que está marcado en rojo en la agenda de los sevillistas. Un duelo a cara o cruz. Porque tropezar frente al equipo de Diego Martínez, ex de la casa, resultaría casi letal para el devenir de la entidad blanquirroja, que luego tendría que afrontar las dos últimas jornadas ante el Real Madrid en el Sánchez-Pizjuán y el Villarreal en La Cerámica. De momento, los blancos se están jugando el título de liga y los amarillos, una plaza de Champions. Cada punto puede resultar crucial en el destino del Sevilla. O al menos así lo expresó su entrenador tras el empate con el Leganés. «En el fútbol, lo que valen son las victorias. Pero digo como en el partido del Alavés, que lo importante es sumar. Un punto más, un partido menos», aseguró Caparrós ante los periodistas. Un Sevilla que, para más inri, también tiene perdido el golaveraje con todos sus rivales directos. Contra el Alavés cayó en Vitoria en la primera vuelta (2-1) y empató el pasado 20 de abril en el Sánchez-Pizjuán (1-1) en el estreno de Caparrós. Tampoco supera al Girona en los enfrentamientos directos, ya que pese a ganar en Montilivi (1-2), el partido de la primera vuelta en Nervión ante los de Míchel se saldó sin embargo con victoria por 0-2 de los catalanes. Está por definir el golaveraje con Las Palmas, de momento igualado con el 2-2 de la primera jornada en el Estadio de Gran Canaria, mientras que con el Leganés el Sevilla también lo tiene perdido: 1-0 en Butarque y 2-2 el pasado domingo en Nervión. Tramo final de locura Pese a todo, el propio entrenador del Leganés, Borja Jiménez, saca al Sevilla de la ecuación del descenso. Con el estado actual de la tabla clasificatoria, el preparador pepinero cree que los de Nervión tienen la salvación casi atada. No ve peligro para el Sevilla: «No creo. Pienso que la distancia que tenemos entre ambos equipos es amplia. Quedan sólo 12 puntos, ya habéis visto el ambiente del Sánchez-Pizjuán; es un club muy grande, la afición está detrás. No lo creo, al menos por la distancia con nosotros (7 puntos). Sé que Las Palmas viene aquí a Nervión. A ver si les ganáis, el Sevilla se salva y así nos acercamos nosotros», deseó Borja Jiménez en la sala de prensa del estadio sevillista. Su Leganés acabará la liga recibiendo al Espanyol en Butarque el próximo domingo, visitando después los campos del Villarreal y Las Palmas, y cerrando el torneo en la última jornada en casa contra el último clasificado, el Real Valladolid. Por su parte, el otro conjunto que se encuentra ahora en puestos de descenso, la UD Las Palmas, recibe al Rayo el próximo viernes, viaja después al Sánchez-Pizjuán, afronta en la penúltima jornada su duelo en casa contra el Leganés y finaliza la liga en el feudo del Espanyol. Entretanto, el Girona, que cerró ayer la jornada 34ª recibiendo al Mallorca, juega el sábado de nuevo en Montilivi ante el Villarreal, va a Valladolid y San Sebastián, y termina el torneo doméstico contra el Atlético de Madrid en el coliseo gerundés. Finalmente, el Alavés de Coudet ha de afrontar un derbi vasco en el campo del Athletic este domingo, para después recibir al Valencia, visitar al descendido Valladolid y cerrar la liga juando en Mendizorroza ante el Osasuna.

