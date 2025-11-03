Suscríbete a
El Sevilla FC enfoca al Osasuna con Batista Mendy en la primera sesión de la semana

Almeyda anda pendiente del otro sustituido en el descanso del choque del sábado en el Metropolitano, César Azpilicueta

Mimos para Azpilicueta, a la espera de su evolución para jugar ante Osasuna

Akor, Mendy y Nianzou, en el entrenamiento de este lunes SFC

F. M.

El Sevilla FC ha retomado en la tarde de este lunes el trabajo en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios tras su tropiezo del pasado sábado ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano (3-0). En una sesión habitual de recuperación tras ... la disputa de partido, el conjunto de Matías Almeyda ha arrancado así la preparación para el siguiente choque liguero, que va a medir a los hispalenses ante el CA Osasuna el próximo sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, a partir de las 16.15 horas.

