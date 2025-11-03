El Sevilla FC enfoca al Osasuna con Batista Mendy en la primera sesión de la semana

El Sevilla FC ha retomado en la tarde de este lunes el trabajo en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios tras su tropiezo del pasado sábado ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano (3-0). En una sesión habitual de recuperación tras ... la disputa de partido, el conjunto de Matías Almeyda ha arrancado así la preparación para el siguiente choque liguero, que va a medir a los hispalenses ante el CA Osasuna el próximo sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, a partir de las 16.15 horas.

La cita ante los navarros en Nervión cobra especial relevancia después de las tres derrotas consecutivas que acumulan los de Almeyda en LaLiga, contra Mallorca, Real Sociedad y Atlético. Sea antoja fundamental volver a sumar de tres para espantar líos clasificatorios y dudas sobre un proyecto que despegó de manera aseada con el preparador argentino a los mandos.

Almeyda anda pendiente de varios hombres importantes de cara a la cita con el cuadro rojillo. Uno de ellos es un ex del Osasuna como César Azpilicueta, sustituido en el descanso del duelo contra el Atlético por una pequeña molestia. Azpilicueta recién salía de una lesión en los aductores, pero en el cuerpo técnico y el propio jugador hay confianza en que llegue a tiempo al choque del sábado.

No hay de qué preocuparse, como ya contamos esta mañana en ABC, con Batista Mendy, que también se marchó al descanso en el Metropolitano. El medio galo anda en óptimas condiciones. En su caso, el cambio respondió simplemente a evitar riesgos después de que el jugador sólo acumulase un par de sesiones antes del encuentro con los colchoneros. Su problema muscular quedó atrás y este martes se le ha visto trabajar con el grupo con total normalidad enfocado en el Osasuna.

En las imágenes servidas por el club del entrenamiento vespertino de hoy también se adivina la presencia de un Joan Jordán inédito de momento esta temporada tras su operación de hernia discal pero que da nuevos pasos hacia su reaparición. También anda atento el entrenador de una pieza esencial como Agoumé, que aprovechó su sanción ante el Atlético para tratar unas molestias. Los blanquirrojos entrenarán durante toda la semana hasta el día del encuentro, volviendo ya este martes al horario matinal usual.