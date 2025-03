El Sevilla se encomienda a Saúl para salir vivo del Metropolitano

El Sevilla FC visita este domingo a las 21.00 horas a uno de los equipos más en forma de la competición casera, el Atlético de Madrid. Un duelo a domicilio que, históricamente, no deja buen poso en el sevillismo. García Pimienta se ... enfrenta a un gran rival y también a la negra estadística del Sevilla en los grandes estadios de la liga española. No en vano, los de Nervión acumulan dieciséis años sin ganar en el feudo colchonero, ya sea el Vicente Calderón o el Metropolitano. No obstante, las estadísticas están para romperlas, aunque una victoria ante el Atlético, más que una anécdota del fútbol, sería una auténtica proeza.

Si hay alguien dentro del vestuario que sueñe de verdad con dicho hito, ése es Saúl Ñíguez. El excolchonero ha pasado por todas las etapas de una relación con el Atlético: descubrimiento, cortejo, enamoramiento, desencanto y distanciamiento. Precisamente, este enfriamiento es el que empujó al ilicitano a cambiar de aires, a pesar de tener contrato con el club madrileño hasta 2026. Una tesitura de la que se ha aprovechado el Sevilla, aunque aún no hay podido explotar bien al centrocampista. Las esperanzas de García Pimienta están depositadas en una medular bien engrasada, y con Saúl de capitán. El problema con el que se choca constantemente es el de las lesiones. El ilicitano ha estado dos meses y medio sin poder competir y, ahora que apunta a titular, el entrenador sevillista ha perdido para este duelo a Sambi Lokonga, el cual estaba firmando buenas actuaciones y era de lo poquito destacable dentro del conjunto blanquirrojo. No obstante, el belga pidió el cambio ante Osasuna por unas molestias en el aductor de su muslo derecho y, aunque se ha descartado la lesión, no estará esta noche en el Metropolitano.

Aun así, Saúl llega a este encuentro extra motivado y en el Sevilla se confía en su capacidad para liderar y contagiar este entusiasmo. Su regreso al Metropolitano será amable, según declaró ayer Diego Pablo Simeone: «Seguramente están agradecidos a su gran trabajo desde chico, porque empezó con nosotros desde muy joven, creció muchísimo, le dio muchísimo al club, tiene un amor hacia la institución que lo transmite en cualquier momento que puede. Obviamente, la gente lo quiere por todo lo que le ha dado al club. Nosotros estamos agradecidos a todo su trabajo. La gente lo va a recibir como se merece, con un gran cariño y una gran ovación, no tengo ninguna duda».

¿Nyland o Álvaro?

Para afrontar este duelo, García Pimienta cuenta con las bajas del mencionado Lokonga y de Adrià Pedrosa, que se suman a las ausencias de larga duración de Ejuke y Nianzou. El nigeriano se dejó ver ayer por la ciudad deportiva, pero su regreso no se espera antes de final de enero. Para suplir el hueco en el centro del campo, el técnico catalán tirará de Gudelj, que fue no jugó ante el Olot y firmó un partido muy completo ante el Osasuna el pasado lunes. En el puesto del lateral izquierdo, Pimienta no tiene más remedio que acudir a Valentín Barco. El argentino demostró su compromiso viajando a La Garrotxa y jugando de titular en el duelo copero, a pesar de haber sido víctima de un robo esta misma semana. La figura del jugador del Brighton ha estado muy en entredicho tras no hacerse con la titularidad y este partido puede ser una buena ocasión para reivindicarse en la izquierda.

Contra todo pronóstico, la duda para el partido de hoy está en la portería. Nyland ya está al cien por cien, pero Álvaro Fernández le ha suplido con absoluta solvencia e, incluso, el pasado jueves paró un penalti para reivindicarse un poco más. Pimienta ha reconocido el buen momento del riojano y ha jugado al despiste sobre quién defenderá la portería en el Metropolitano. Además, el catalán también tiene ya a Stanis Idumbo a su disposición, que ya disfrutó de minutos en Olot, en los que demostró que había vuelto para ser importante en el Sevilla.

Alineaciones probables Atlético de Madrid Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán; G.Simeone, Barrios, De Paul, Koke; Griezmann y Julián Álvarez.

Árbitro Alberola Rojas (C. C-Manchego)

Alberola Rojas (C. C-Manchego) Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Por su parte, el Atlético de Madrid cuenta con novedades importantes de cara a este duelo. De hecho, Simeone podrá contar con todos sus hombres excepto con Nahuel Molina y Thomas Lemar, ambos aún recuperándose de sus respectivas lesiones. La recuperación de Le Normand es la más llamativa, puesto que lleva de baja desde el mes de septiembre tras sufrir un fuerte traumatismo craneoencefálico con hematoma subdural. Griezmann, por su parte, no estuvo convocado ante el Cacereño, pero no tendrá problemas para estar hoy ante el Sevilla.

Los colchoneros reciben a los de Nervión en su mejor momento de la temporada tras vencer sus últimos seis encuentros oficiales, incluido el de Copa del Rey, y con la perspectiva de no caerse de la lucha por LaLiga. Los últimos patinazos del Barcelona, el último ayer en el Villamarín, han motivado las esperanzas de los del Cholo. Esto sumado a la mala racha de resultados del Sevilla en el Metropolitano (tres empates y tres derrotas) hacen obligatorio que el equipo blanquirrojo no pierda en ningún momento la concentración, consciente de que ya saben lo que es competirle a un equipo de nivel, tal y como hizo en San Mamés.

Puntuar en el feudo colchonero sería una grata noticia y mantendría al Sevilla muy cerquita del eterno rival, una motivación extra para el vestuario, tal y como declararon algunos jugadores sevillistas tras no poder dar el sorpasso ante el Osasuna. Además, no hay que olvidar que Jesús Navas encara los últimos tres partidos de su carrera y la plantilla pretende que su capitán disfrute lo máximo posible de estas citas. No será fácil, puesto que tras el Atlético, llega a Nervión el Celta, un invitado muy incómodo. Además, el colofón final al año será en el Bernabéu, por lo que se tercia indispensable mantener al equipo fuerte para lo que pueda venir.