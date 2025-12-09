El Sevilla no disputa una eliminatoria a partido único de la Copa del Rey en casa desde la pandemia

Este martes ha tenido lugar el sorteo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey 25-26 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El azar ha deparado que el Sevilla ... se vea las caras en dicha ronda con el Deportivo Alavés, disputándose la eliminatoria a partido único en casa de los babazorros, el estadio de Mendizorroza. El encuentro tendrá lugar el miércoles 17 de diciembre.

Este choque entre vascos y andaluces es el único de esta ronda de dieciseisavos que enfrenta a dos equipos de Primera división. Y es que, en los últimos años, la suerte le está siendo esquiva al cuadro heliopolitano en el torneo del KO. Tal y como ha compartido Fran Martínez en su cuenta de 'X' @LaLigaenDirecto, el Sevilla se acaba de convertir en el primer equipo en la historia de la Copa del Rey que disputa veinte eliminatorias a partido único consecutivas fuera de casa, superando así las diecinueve que acumuló el Getafe desde el año 2004 al 2024.

#DATO HISTÓRICO. Habrá un Alavés - Sevilla.



El @SevillaFC se convierte en el PRIMER equipo en TODA la HISTORIA de la Copa que disputa 20 eliminatorias consecutivas a partido único fuera de casa (desde el 02/02/2021 al 18/12/2025).



Supera las 19 del @GetafeCF entre 2004 y 2024. pic.twitter.com/UWEqp5Zz4O — Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) December 9, 2025

Hay que remontarse hasta el 27 de enero de 2021 para encontrar al Sevilla disputando una eliminatoria a partido único como local en la Copa del Rey. Por aquel entonces, el nivel de alerta sanitaria 4 en el que estaba inmersa la comunidad andaluza por la pandemia impidió que hubiera espectadores en dicho encuentro. Pese a la ausencia de público, los de Lopetegui superaron con contundencia al Valencia por la vía rápida (3-0). Esta racha de partidos fuera de casa comenzó el 2 de febrero de 2021, cuando los de Nervión visitaron a la UD Almería para jugar los cuartos de final. En esa ocasión, los sevillistas se impusieron a los almerienses con un solitario gol de Lucas Ocampos para avanzar a las semifinales de la Copa 20-21. Desde entonces, todas las eliminatorias que han disputado en el torneo del KO a partido único han sido lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Otro dato que muestra la mala fortuna que están teniendo los hispalenses tiene que ver con sus duelos contra otros equipos de Primera división. Desde el cambio de formato de la Copa del Rey, producido en la temporada 19-20, los blanquirrojos son el equipo que más encuentros ha jugado hasta cuartos de final como visitante ante otro Primera.