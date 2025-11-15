El Sevilla FC destaca el éxito de Sevilla FC+ y anuncia que prepara contenidos en 4K

El Sevilla FC hizo acto de presencia en la 4K HDR Summit 2025, que tuvo lugar en el Auditorio Cartuja de Sevilla TechPark. En el evento, el conjunto hispalense presentó su plataforma digital Sevilla FC+. Lo hizo a través de Álvaro Ramírez, ... director de comunicación del cuadro de Nervión, que la definió como «un proyecto estratégico que está cambiando la forma en la que entendemos la relación con nuestros aficionados«.

Además de ser uno de los equipos más importantes de España, también lo es en el apartado de las redes sociales. Tal y como expuso Álvaro Ramírez, el Sevilla FC continúa siendo el cuarto club más grande de España en seguidores en redes sociales, con más de 28 millones de aficionados repartidos por todo el mundo.

Sin embargo, el club no quiere detenerse, por lo que está trabajando para seguir creciendo en este sector. El director de comunicación de la entidad nervionense afirmó que «estamos recuperando imágenes históricas que nunca se habían podido ver con esta calidad. Es un regalo para los sevillistas y para el fútbol«.

Con el proyecto al frente de su plataforma de contenidos digitales Sevilla FC+, presentado el pasado mes de junio, el cuadro hispalense ha destacado los buenos resultados hasta el momento, alcanzando a más de un millón de usuarios únicos, tres millones de videoviews, 50.000 suscriptores, un crecimiento del 900% en impresiones de vídeo y un 35% más de impactos publicitarios. Asimismo, el Sevilla FC también afirmó que uno de sus objetivos a corto plazo será la integración progresiva de contenidos en 4K.