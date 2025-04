El Sevilla FC después de Navas: «Agradezco el empeño en no dejarme solo»

El nuevo Sevilla FC sin Jesús Navas encara el 2025 con firmes propósitos de recobrar ilusiones y seguir dando pasos hacia una restructuración que devuelva al club cuanto antes a retos más ambiciosos que los de los últimos tiempos. El ejemplo del ya eterno canterano es un buen espejo en el que mirarse. Con el palaciego, el Sevilla FC alcanzó las más altas cotas y éxitos de sus 135 años de historia.

Su homenaje del pasado día 30 quedará para siempre en el recuerdo del futbolista y de todo el sevillismo. Una despedida a la altura de un profesional inigualable. Desde ya, tanto Navas como el Sevilla FC aprenden a vivir el uno sin el otro.

El exjugador publicaba un bonito mensaje en sus redes este mismo 1 de enero de 2025: «Feliz año 2025!!! La familia Navas Moral os deseamos lo mejor. Agradezco eternamente al club, a la afición sevillista y a mis compañeros y amigos por su compromiso y empeño en no dejarme solo. Acabo con el balón, cuantas horas de alegría me has dado amigo…».

Gracias mi Sevilla



Feliz año 2025!!! La familia Navas Moral os deseamos lo mejor. Agradezco eternamente al club, a la afición sevillista y a mis compañeros y amigos por su compromiso y empeño en no dejarme solo. Acabo con el balón, cuantas horas de alegría me has dado amigo… pic.twitter.com/wJl1OV29l0 — Jesús Navas (@JNavas) January 1, 2025

Queda por saber el cometido de Navas a partir de ahora y qué tipo de vínculo o tarea mantendrá con el club de su vida. En su última entrevista con ABC dejó alguna pista: «Me gusta siempre estar vinculado al Sevilla FC», admitió.

