El Sevilla FC no descansa tras el resbalón ante el Leganés

El Sevilla FC ha regresado este lunes al trabajo consciente de la necesidad que tiene. Tras el empate consumado ayer en el Sánchez-Pizjuán, los de Joaquín Caparrós tienen que visitar uno de los estadios más difíciles de LaLiga: Balaídos. De esta forma, el cuadro sevillista se verá las caras con el Celta de Vigo de Giráldez, que se encuentra en plena lucha por hacerse con un puesto europeo este año.

El cuadro celeste es actualmente el séptimo clasificado, plaza que da acceso a la Europa League. No obstante, su racha irregular de resultados del último mes puede hacer peligrar esta posición, ya que hasta cuadro equipos opositan a ella. Hasta hace no tanto, el Sevilla era uno de los candidatos por los puestos europeos, pero el último mes y medio ha echado por la borda el trabajo realizado. Una racha que se ha llevado por delante a García Pimienta y, junto a él, cualquier atisbo de aspiración europea. De hecho, los blanquirrojos se encuentran a seis puntos del descenso a cuatro jornadas del final de la temporada.

Una situación comprometida, que podría solventarse con una victoria. No obstante, los tres puntos no llegan y el Sevilla debe plantarse ante el Celta de Vigo sin complejos para poner toda la carne en el asador y cerrar así la permanencia. Con esta idea en mente ha arrancado el lunes el cuadro hispalense, que ha trabajado en la ciudad deportiva para preparar este partido. Un duelo en el que no podrá estar José Ángel Carmona tras haber visto ante el Celta la quinta amarilla.

