Sevilla FC: El derbi deja tocado a García Pimienta

En tan sólo dos jornadas, el Sevilla FC de García Pimienta ha disipado cualquier esperanza para esta temporada. La primera victoria fuera de casa en este 2025 llegó el penúltimo día de marzo, pero en el peor de los escenarios posibles: en el ... Benito Villamarín. El derbi sevillano ha dejado varias lecturas dolorosas para el sevillista, siendo la más evidente la poca química que existe actualmente entre el entrenador y su equipo. Y eso que Xavi García Pimienta ha logrado mejorar el rendimiento deportivo de las últimas dos temporadas, pero la sensación que impera es que el grupo se le está cayendo y, cuidado, porque la temporada se le puede hacer demasiado larga y aún quedan por delante nueve jornadas.

Las palabras de Loïc Badé, un peso pesado del vestuario, tras la derrota ante el Betis confirmaron el descontento del equipo con el planteamiento del partido: «No tenemos personalidad. No hemos hecho nada, sólo defender. Cuando juegas así seguro que no vas a ganar nada. Nos falta para mí creatividad. Intentamos jugar, pero para nada al final. Hay que trabajarlo en los entrenamientos y mejorarlo».

No es la primera vez que el central francés evidencia su descontento con las formas de hacer las cosas del cuerpo técnico, al que tanto él como algunos de sus compañeros ya le habían pedido trabajar más físicamente para elevar el nivel competitivo. Unos roces que están haciendo descarrilar el proyecto del catalán en la capital hispalense. Sus palabras tras el mercado invernal hirieron las relaciones con la directiva y, aunque se hizo borrón y cuenta nueva, ya no hay piña entre todas las partes.

De la impulsiva renovación a no seguir en verano

Una degradación de unas relaciones que alcanzaron su mejor momento el pasado mes de septiembre, cuando García Pimienta fue renovado de forma sorpresiva en la jornada seis. «Estamos construyendo las bases de otro gran Sevilla y hablo de un proyecto a largo plazo. Antes del partido del Getafe ofrecimos al míster y a su cuerpo técnico la renovación. Él la ha aceptado y estará con nosotros como mínimo hasta 2027», así lo explicó personalmente José María del Nido Carrasco al vestuario.

Una decisión cuestionada tanto por el fondo, como por la forma y que, ahora, le explota en la cara a la directiva sevillista, la cual duda seriamente en dar continuidad al entrenador más allá del mes de junio. Se ve que las bases de este Sevilla no están hechas para aguantar que el eterno rival le pinte la cara a nivel futbolístico.

No obstante, no es sólo que el Sevilla haya perdido su primer derbi liguero en siete años, es la actitud de mediocridad que, semana a semana, va desprendiendo con más fuerza. Ante el Betis, el equipo salió con el plan bien trazado: todos juntitos y encerraditos atrayendo al rival al área y tirar balones largos para que los extremos hicieran lo que mejor saben hacer.

Un planteamiento que funcionó durante 25 minutos, en los que el Sevilla FC llegó incluso a ponerse por delante gracias a Lukebakio y Vargas. Sin embargo, los de Pellegrini, que tienen mucho más hambre que sus vecinos, le cogieron la medida al plan y supieron cómo neutralizarlo. Y es que las estadísticas arrojan una dura realidad: que el Sevilla remató sólo dos veces a puerta. Un dato que no es exclusivo de este encuentro, sino un mal que se repite, prácticamente, jornada a jornada de forma sistemática. Ante esto, Pimienta admite que «no tiene plan b» y se escuda en que el equipo terminó el partido con «todos los delanteros que teníamos en el campo, con cinco o seis, y Juanlu de lateral, pero nos ha faltado generar más ocasiones de gol».

Argumentos mediocres para un mediocre comportamiento ante el eterno rival. Si en algo se ha diferenciado el Sevilla en los derbis sevillanos es en saber competirlos, aunque el rival sea superior. Esto ha hecho que, a pesar de llevar 96 jornadas por detrás, al Betis le haya costado siete años llevarse los tres puntos.

Falta de personalidad

Esta vez, no fue así y tanto Badé como el propio Pimienta mencionaron tras el partido la «falta de personalidad», que se dejó notar en la segunda mitad del partido. Un Sevilla que saltó tras el descanso como si no fuera perdiendo ante el Betis, la intensidad brilló por su ausencia y el grupo cayó en el manoseo del balón sin productividad. La diferencia de calidad entre ambas plantillas es notable, pero se echó en falta compensar ese desequilibrio con presión y pundonor.

Sin embargo, el equipo sufrió con el control del balón y, a pesar de realizar cambios ofensivos, Pimienta mantuvo el esquema, a pesar de su ineficacia de cara a portería. Tras 29 partidos, ha quedado en evidencia que si el delantero titular del Sevilla es Isaac Romero, no debe jugar solo como punta de referencia. El técnico tardó un mundo en sacar a un Akor Adams, que apenas tuvo tiempo para que se le viera al pelo. A los diez minutos también metió a Peque, que está jugando minutos residuales este curso... Y todo sin probar una doble punta que pueda aumentar las oportunidades en el ataque. Una decisión que sorprende, teniendo en cuenta que Pimienta se ha caracterizado por amoldar su juego a los efectivos que tiene disponible. No obstante, en lo que se refiere a la delantera, el catalán no ha transigido.

Un calendario vital

A estas alturas de la temporada, Pimienta está más fuera que dentro del Sevilla. El calendario más inminente determinará si su marcha de la capital hispalense se dará en verano o, incluso, se anticipará. Y es que el equipo tiene el próximo domingo una cita en el Sánchez-Pizjuán ante el Atlético de Madrid que, si bien no está atravesando su mejor momento de la temporada, es uno de los equipos más fuertes de esta liga.

Otro bochorno más en casa, dónde aún no ha ganado en 2025, podría colmar antes de tiempo la paciencia de una directiva que, aunque ha encontrado una estabilidad accionarial, tiene constantemente la soga al cuello. Sólo una racha excelsa de resultados en estos últimos nueve partidos podrían mantener al técnico más allá de junio de 2025.