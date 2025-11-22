Suscríbete a
El Sevilla FC contabiliza 4,8 millones de euros de ingresos por sentencias ganadas a la Agencia Tributaria

La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo se pronunciaron a favor del club sevillista

Los recortes también afectan a la remuneración del consejo de administración del Sevilla FC

Samuel Silva

Dentro de las cuentas anuales del Sevilla FC a 30 de junio de 2025, que se cerraron con unas pérdidas superiores a los 54 millones de euros, el club de Nervión recoge ingresos extraordinarios por recursos ganados a la Agencia Tributaria. Hasta ... 4,8 millones de euros añadidos para el Sevilla, después de sentencias tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo y tras las inspecciones tributarias de las que fue objeto la sociedad correspondientes a los años 2014 y 2015.

