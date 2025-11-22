El Sevilla FC contabiliza 4,8 millones de euros de ingresos por sentencias ganadas a la Agencia Tributaria

Dentro de las cuentas anuales del Sevilla FC a 30 de junio de 2025, que se cerraron con unas pérdidas superiores a los 54 millones de euros, el club de Nervión recoge ingresos extraordinarios por recursos ganados a la Agencia Tributaria. Hasta ... 4,8 millones de euros añadidos para el Sevilla, después de sentencias tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo y tras las inspecciones tributarias de las que fue objeto la sociedad correspondientes a los años 2014 y 2015.

Así, en la página 34 del informe se apunta que «la Audiencia Nacional, en sentencia del 17 de diciembre de 2024, y el Tribunal Supremo, en sentencias de 7 de febrero y 5 de mayo de 2025, han fallado estimando los recursos de la sociedad, anulado las liquidaciones por concepto de 'retenciones a cuenta, imposiciones no residentes', 'impuesto sobre el valor añadido' y 'retención/ingreso a cuenta rendimientos del trabajador/profesionales', y el acuerdo sancionador para 'impuesto sobre el valor añadido'. Dichas sentencias se encuentra en fase de ejecución».

Dichas actas se derivaban, principalmente, del tratamiento aplicado a los impuestos asociados al pago a intermediaros en operaciones con futbolistas. El club de Nervión detalla esas liquidaciones, ya pagadas y pendientes de devolución, excepto la sanción de IVA, que queda registrada en el epígrafe de provisiones para riesgos y gastos. El registro de las sentencias, como apunta el propio consejo de administración, supone un impacto en la cuenta de resultados de 6,47 millones de euros, que se apuntan en los epígrafes de ingresos excepcionales (4,8 millones de euros), exceso de provisiones (349.000 euros) e ingresos financieros (1,4 millones de euros).

Además, el Sevilla informa que tiene abiertos a inspección los periodos 2020-21 y siguientes del impuesto sobre sociedades, y 2021 y siguientes del impuesto del valor añadido, la retención/ingreso a cuenta del rendimiento del trabajo/profesionales y las retenciones a cuenta de la imposición de no residentes. «Las declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las autoridades fiscales. Conforme a lo expuesto en la nota 13, los administradores de la sociedad consideran que no se originarán pasivos de importe significativo como resultado de dicha comprobación», recogen las cuentas sobre estas nuevas inspecciones de la Agencia Tributaria.