El Sevilla ya conoce cuándo visitará el Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid antes del parón navideño

El encuentro correspondiente a la jornada 17, última del año 2025, se celebrará el sábado 20 de diciembre

Isaac Romero persigue el balón ante Lucas Vázquez y Tchouaméni
Isaac Romero persigue el balón ante Lucas Vázquez y Tchouaméni
Nacho Pérez

LaLiga ha dado a conocer cuáles serán los días y los horarios a los que se disputen los partidos correspondientes a la jornada 17 de Primera. El Sevilla se enfrentará al Real Madrid en su último partido de 2025. Los de ... Almeyda visitarán al cuadro merengue en el Santiago Bernabéu para despedir el año tal y como ocurriera ya con el cierre del 2024 cuando García Pìmienta era técnico de los nervionenses y Jesús Navas disputaba sus últimos minutos como futbolista profesional.

