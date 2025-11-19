El Sevilla ya conoce cuándo visitará el Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid antes del parón navideño

LaLiga ha dado a conocer cuáles serán los días y los horarios a los que se disputen los partidos correspondientes a la jornada 17 de Primera. El Sevilla se enfrentará al Real Madrid en su último partido de 2025. Los de ... Almeyda visitarán al cuadro merengue en el Santiago Bernabéu para despedir el año tal y como ocurriera ya con el cierre del 2024 cuando García Pìmienta era técnico de los nervionenses y Jesús Navas disputaba sus últimos minutos como futbolista profesional.

El partido se celebrará el sábado 20 de diciembre y arrancará a las 21 horas. Antes de ese encuentro, el Sevilla podría tener que afrontar una nueva eliminatoria de la Copa del Rey si es capaz de derrotar al Extremadura el próximo 4 de diciembre. Igualmente, el 15 de diciembre está previsto que se celebre la junta general de accionistas del club de Nervión que, como en los últimos años, se prevé que será tensa. El último duelo liguero previo a este enfrentamiento será el que dispute el domingo 14 de diciembre ante el Real Oviedo en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Al Sevilla no se le ha dado nada bien medirse al Real Madrid como visitante en los últimos tiempos. El pasado curso cayó derrotado por 4-2 en el feudo blanco, estadio en el que no puntúa desde hace 17 años (3-4 en diciembre de 2008). Sí consiguió rascar un punto como visitante ante los merengues en la campaña 20-21, pero el partido se celebró en el Alfredo Di Stéfano y no en el Santiago Bernabéu. Tampoco ha obtenido buenos resultados últimamente en sus partidos como local ya que no gana ante este rival en el Ramón Sánchez-Pizjuán desde hace siete años (3-0 en septiembre de 2018)