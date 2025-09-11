Ejuke, en uno de los enfrentamientos ante el Mallorca del curso pasado

El Sevilla FC ya conoce su horario para recibir al Mallorca tras el parón de octubre Horarios de la jornada 9 de LaLiga EA Sports

LaLiga ha dado a conocer sus horarios de la 9ª jornada, que se celebrará justo después del parón de selecciones de octubre. En esta fecha del campeonato, el Sevilla FC recibirá al Mallorca en el Sánchez-Pizjuán a las 14.00 horas, estrenándose en casa en dicho horario esta temporada.

Los de Almeyda afrontarán este partido ante el conjunto balear justo después de recibir al FC Barcelona en Nervión el domingo 5 de octubre (16.15 horas), choque tras el cual llegará el nuevo parón por compromisos de selecciones.

El Sevilla - Mallorca del curso pasado finalizó con 1-1 en el marcador. Un grave error de Orjan Nyland en el último instante permitió que Valjent empatara para los baleares en el último suspiro un partido que el Sevilla ya casi celebraba gracias a un gol de Kike Salas.

El empate alejaba del sueño de Europa a un Sevilla de Pimienta que quedaba en tierra de nadie y que terminaría la liga incluso sufriendo para evitar el descenso.