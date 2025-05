El Sevilla se conjura para su gran final de 2025

Hay momentos en la vida donde una tregua es la salida más lógica e incluso digna a una situación de tensión. Un alto el fuego para revisar lo que está haciendo cada uno. También intervienen elementos externos e incluso alguno que empuje a mirar hacia ... otro lado por el bien común. Esto es lo que sucederá mañana entre la afición del Sevilla y los propietarios del club, esos que mantienen a un consejo de administración impopular y debilitado por los resultados. Los seguidores han ofrecido una mínima tregua para que el esfuerzo común sea el de apoyar al equipo en un momento crucial de la temporada, justo cuando se está jugando su bienestar en Primera división en un duelo a vida o muerte con el Leganés, donde hay muchísimo más que perder que ganar, por lo que los nervios estarán a flor de piel.

Desde el club se celebra internamente esta rebaja momentánea de la tensión en el Sánchez-Pizjuán, que el fútbol sea lo único relevante y que el equipo, muy responsabilizado por todo lo que está ocurriendo sienta que desde la grada se da el primer paso hacia ese triunfo tan deseado y necesario. Toda la larga semana previa a recibir al conjunto pepinero se ha enfocado en este sentido, viendo que el calendario no se detiene y cada semana el Sevilla está un poco más cerca del infierno del descenso. De no querer pensar en las últimas tres plazas, a activar el modo sálvese quien pueda. Todos los estamentos del club involucrados en un partido que llega con tintes trágicos, con esas sensaciones tan poco deseables como son las de sentirse empujado por un viento en contra que puede terminar por hundirte del todo.

Y no sólo desde el club o la afición se han lanzado mensajes que empujan a todos a remar en la misma dirección, ya que el vestuario, cansado de vivir situaciones desagradables cada vez que le toca actuar como local, en ese Sánchez-Pizjuán que aprieta más hacia el palco que al adversario de la hierba, espera que esa tregua les ayude a quitarse kilos de responsabilidad y puedan encontrar el fútbol que no hace tanto tenían en sus botas.

Porque este Sevilla está caído, sin estar muerto del todo. Porque sus derrotas están llegando por matices, principalmente por la ausencia total de puntería, sumada a una desconexión inaudita en minutos clave de los partidos. Los mensajes de los jugadores durante la semana han sido claros, directos al corazón del sevillismo. «Contra el Leganés nos jugamos mucho y es un momento para estar conectados y todos unidos», explicaba Suso en sala de prensa. «La afición es espectacular y lista, sabe lo que nos tiene que dar en cada momento porque lo han hecho siempre», añadía el gaditano, quien opta a su primera titularidad en Liga tras demostrarle a Caparrós su capacidad. También podría tener su oportunidad García Pascual, quien defiende la mentalidad del Sevilla: «El equipo lo sabe, se está entrenando a un ritmo altísimo y el míster te lo inyecta. Quiere que tengamos esa sangre y se nos vean esas ganas».

El trabajo de Caparrós

Joaquín Caparrós, a estas alturas de su carrera, trabaja mucho mejor la psicología desde el grado de la experiencia, tratando de que todos sumen desde su parcela y restando importancia a lo que está por venir. Hacer que sus jugadores se sientan partícipes de cada entrenamiento, de cada charla. Su figura, evidentemente, debía ayudar a pacificar en este tramo final el ambiente del estadio en contra de sus dirigentes. Y de cara a una final como la de mañana, su aportación será doble. «La gente está muy metida, pero en el fútbol no vale nada más que ganar. Es cierto que la predisposición de los futbolistas es grande. Somos conscientes de que son tres puntos muy importantes», exponía el utrerano, el más consciente de la final que juegan los suyos.

Y tuvo que sacar al Caparrós más puro y visceral. Al que no le valen las palmaditas en la espalda, sino ese sentimiento de pertenencia casi enfermizo. Una llamada de auxilio al sevillismo de verdad, no al que silba al primer error de un jugador que defiende su escudo. «Los sentimientos hay que demostrarlos cuando hace falta. Sabes que están ahí, que tienes ese sentimiento y lo das por hecho, pero cuando te hace falta, tienes que abrazar y animar a los futbolistas. Ya luego vendrá lo que tiene que venir. Ahora es momento de estar con los futbolistas y demostrar ser sevillista al 100%, no ser sevillista a la carta. Hay que estar con el equipo», argumentó. Más claro, el agua.

Todo el sevillismo, cada sevillista, está con las orejas tiesas ante el partido de mañana contra el Leganés. Es la cita más importante de la temporada. La que puede rescatar la misma del más profundo de los infiernos. Nada tiene que ver con el glamour de otros tiempos, de años no tan lejanos en la memoria del aficionado del Sevilla, pero así son las cosas actualmente. Las responsabilidades a los culpables se les exigirán en su momento. Nadie duda del lugar al que deben mirar o la puerta que tocar para que este Sevilla no caiga en el olvido. Una final es una final, del color que sea.