Sevilla FC: El compromiso de un grupo, a muerte con su entrenador

«El míster tiene confianza en lo que podemos hacer y una mentalidad ganadora, de mucha lucha y transmite eso a los jugadores»

La versión visitante del Sevilla FC se consolida

Januzaj, Suazo y Sow celebran con Akor su gol en Vallecas
Fran Montes de Oca

La plantilla cree en Almeyda. Cada elemento del vestuario del Sevilla FC es consciente de su rol y no negocia a la hora de dar lo máximo, de exprimirse por el escudo, por el bien común de un grupo que, tras siete jornadas, ... empieza a rendir por encima de lo que muchos esperaban. Nadie se quiere bajar de la rueda en este Sevilla FC de Almeyda. Todos se sienten importantes y están a muerte con su entrenador, el guía que los pone en valor y en la senda de los triunfos. Tres consecutivos fuera de casa encadena el equipo. Casi nada para un grupo al que hace pocos meses le costaba una barbaridad sumar de tres.

