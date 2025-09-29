Sevilla FC: El compromiso de un grupo, a muerte con su entrenador

La plantilla cree en Almeyda. Cada elemento del vestuario del Sevilla FC es consciente de su rol y no negocia a la hora de dar lo máximo, de exprimirse por el escudo, por el bien común de un grupo que, tras siete jornadas, ... empieza a rendir por encima de lo que muchos esperaban. Nadie se quiere bajar de la rueda en este Sevilla FC de Almeyda. Todos se sienten importantes y están a muerte con su entrenador, el guía que los pone en valor y en la senda de los triunfos. Tres consecutivos fuera de casa encadena el equipo. Casi nada para un grupo al que hace pocos meses le costaba una barbaridad sumar de tres.

La trabajada victoria ante el Rayo (0-1), desde el sacrificio y ese alto grado de compromiso, vuelve a resaltar la fuerza del grupo que lidera Matías Almeyda y la aportación de todos los futbolistas de la plantilla. Cada vez se unen más elementos a la causa. En este sentido, el duelo en tierras madrileñas supuso el debut como titular de Fabio Cardoso. El central portugués cuajó un partido muy solvente en su estreno hasta que fue sustituido por Ramón Martínez, que también sumó sus primeros minutos oficiales del curso tras superar la lesión muscular que sufrió en pretemporada.

Con la participación en Vallecas del luso y del canterano, todos los jugadores de campo disponibles han tenido ya minutos esta temporada y Matías Almeyda ha utilizado 29 futbolistas distintos en sólo 7 jornadas, contando los partidos disputados por Idumbo, Pedrosa y Lukebakio antes de su marcha. El técnico argentino viene remarcando la importancia de que todo el grupo esté preparado para sumar cuando le toque, una idea que refuerza con hechos, ya que 22 jugadores distintos de la actual plantilla han sido ya titulares, 24 en lo que va de curso si se cuenta a Idumbo y Lukebakio.

«Los jugadores creen más»

El vínculo del plantel con su entrenador se hace patente en las propias reacciones de los jugadores. Tras la victoria en Vallecas, sin ir más lejos, el goleador Akor Adams comentaba que «antes de hablar de mí, creo que fue un gran partido del equipo, con una lucha importante y buena mentalidad. Tuve la oportunidad de entrar, estaba preparado y trabajando duro y estoy muy agradecido por la oportunidad. No nos rendimos. Tenemos una mentalidad top en el grupo. El míster tiene confianza en lo que podemos hacer y se ve en los partidos«, sentenció el nigeriano.

Otro de los que ha 'revivido' con Almeyda es Marcao: «Tenemos que seguir así, con una defensa fuerte y un ataque fuerte. Creo que Matías tiene una mentalidad ganadora, de mucha lucha y transmite eso a los jugadores. La mayoría del tiempo con nosotros no habla de fútbol, habla de la vida. Los jugadores creen más y se notan los cambios«, explicaba el defensa brasileño después del 0-1 en Vallecas.

Pero ese fuerte compromiso no sólo enfoca al jefe del vestuario, sino que también se extiende entre los propios jugadores. Las palabras de ayer de uno de los nuevos, Gabriel Suazo, dan fe de ello: «Estoy feliz por el recibimiento de los compañeros, porque parece que llevo jugando aquí toda la vida. La única forma de agradecerlo es romperme el lomo por ellos y por la afición. Nosotros estamos deseando ahora que llegue esa victoria en casa y trabajamos al máximo para que llegue. Estoy convencido de que más pronto que tarde va a llegar«, deseó el chileno.