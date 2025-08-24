El Sevilla FC completa la preparación para el Getafe con Juanlu y Carmona

El Sevilla FC ha completado la semana de entrenamiento para preparar el duelo ante el Getafe de este lunes a partir de las 21.30 horas. Un partido correspondiente a la jornada 2 de LaLiga y que será el reencuentro de los blanquirrojos con su afición.

Almeyda debutará en Nervión con el equipo aún muy mermado de efectivos, aunque se prevé que la inscripción de Rubén Vargas se haga efectiva este lunes y pueda estar bajo las órdenes del argentino. En la misma circunstancia se encuentra Bordalás, el cual aún tiene un puñado de jugadores sin inscribir y va con lo puesto a Nervión.

No obstante, Almeyda no quiere excusas de cara al partido de este lunes y desea con todas sus fuerzas dar una alegría a su afición. A pesar de todo el ruido, el plantel sevillista ha entrenado en la tarde de este domingo en un ambiente distendido y, como es habitual, con ejercicios muy físicos para ultimar el partido de mañana.

Carmona y Juanlu han vuelto a ejercitarse con normalidad y todo apuntan a que estarán en la lista de Almeyda para enfrentarse al Getafe. Una convocatoria en la que se espera que también esté Rubén Vargas y, quizás, se pueda incluso contar con Gabriel Suazo. Todo dependerá de los movimientos que puedan darse hasta última hora de este lunes.

Lukebakio, Akor Adams, Iheanacho, Ejuke... todos los efectivos disponibles han podido completar esta sesión vespertina con la que el Sevilla ha terminado de perfilar este duelo ante el Getafe.

Januzaj, Idumbo y Ramón Martínez siguen recuperándose de sus respectivas lesiones y, aunque Nianzou se ha incorporado esta semana a los entrenamientos, el francés no tiene aún el alta deportiva para salir a jugar.