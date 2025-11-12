Suscríbete a
Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso tras el bloqueo de Junts

El Sevilla FC celebra su XVI Premios Blázquez

La entidad de Nervión realiza su cita anual con los medios de comunicación

Matías Almeyda, el entrenador del consenso y el equilibrio en el Sevilla FC

Orgullo de Nervión

En los buenos, regulares o malos tiempos, el Sevilla FC acumula 16 años con una cita anual con los medios de comunicación. Su reconocimiento a la labor del periodismo ha vuelto a la escena en el Ramón Sánchez-Pizjuán con la XVI edición de ... los Premios Blázquez y la XIII del Ruesga Bono. Unos galardones con los que la entidad de Nervión pretende reconocer la labor con la que se informa de la actualidad del deporte y del Sevilla.

