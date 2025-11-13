El Sevilla FC celebra los 50 años de la terminación del Sánchez-Pizjuán: «Se hizo gracias a los sevillistas de base»

El Sevilla FC sigue celebrando los 50 años de la terminación del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Este martes, el conjunto de Nervión realizó una conferencia impartida por Juan Castro, miembro del Área de Historia. Además, estuvo acompañado por otro de los ... miembros que forman parte del mismo apartado como Javier Terenti.

El evento comenzó con el sentido recuerdo hacia Domingo Muñoz González y Julián Hernández Naranjo, socios número 1 y 2 del Sevilla FC fallecidos horas antes de la celebración del acto. Seguidamente, Juan Castro tomó la palabra, detallando así cómo se llevó a cabo la terminación del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El miembro del Área de Historia quiso destacar a dos nombres propios que impulsaron a realizar la finalización del templo sevillista como José Ramón Cisneros y Eugenio Montes. «Dio la casualidad que uno fue detrás de otro en la presidencia del Sevilla. Esto hizo posible realizar el cerramiento del estadio, a pesar de que no eran buenos tiempos», reconoció Juan Castro.

Asimismo, también resaltó una historia que fue clave para llevar a cabo la finalización del Sánchez-Pizjuán: «El 30 de agosto de 1974 se jugó un partido amistoso contra el Levski de Sofía y se tiene la idea de preparar unas taquillas para que todo el quisiera apoyar con la fila 0 a precio de 50 pesetas. 3.300 personas aproximadamente sacaron la fila 0 sin ver todavía nada. Eso animó a la comisión, sabían que el sevillismo iba a responder«.

Tras el ascenso a Primera División en el año 1975, el Sevilla FC finalmente pudo acabar la obra del estadio: «El 6 de septiembre de 1975, se disputó un partido contra Las Palmas, donde la grada Sur estaba totalmente construida. Un mes después, el 5 de octubre de 1975, ya se jugó el Sevilla - Espanyol con el estadio terminado«.

Por último, Juan Castro puso en valor el esfuerzo de los aficionados y reconoció la importancia de varios actores en la terminación del feudo nervionense: «La finalización del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán se hizo gracias a los sevillistas de base, que habían comprado la fila 0, al papel que jugó la Peña Sevillista Al Relente, a las aportaciones individuales y al ímpetu de José Ramón Cisneros, Eugenio Montes y Gabriel Rojas«.