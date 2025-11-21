El Sevilla, en busca de prorrogar sus seis temporadas invicto ante el Espanyol

El Sevilla FC y el RCD Espanyol cerrarán la decimotercera jornada de liga el próximo lunes 24 de noviembre. Ambos equipos llegan al duelo después de dos semanas de parón y en una situación clasificatoria similar. En el caso del conjunto hispalense, ... los de Matías Almeyda se reencontraron con la victoria en el último partido ante Osasuna (1-0), donde rompió una racha de tres derrotas ligueras consecutivas. Por su parte, la entidad perica cayó en casa ante el Villareal antes de los compromisos internacionales de noviembre (0-2).

Respecto al enfrentamiento entre dos clubes históricos del fútbol español como Sevilla y Espanyol, son 75 temporadas en las que los dos equipos han coincidido en Primera División. Asimismo, los de Nervión acumulan seis temporadas invictos ante el cuadro perico (ocho victorias y cuatro empates). Además, cinco de esos ocho triunfos sevillistas se han producido en el feudo catalán.

La última vez que el Espanyol venció al Sevilla fue el 29 de enero de 2017, en un encuentro donde José Antonio Reyes fue el protagonista perico con un gol y una asistencia (3-1). Desde entonces, la entidad nervionense ha cosechado unos resultados casi inmejorables en sus visitas al RCDE Stadium (cinco victorias y un empate).

En el curso anterior, el conjunto rojiblanco se llevó los tres puntos a la ciudad hispalense gracias a un doblete de Dodi Lukebakio (0-2). En lo que respecta a la presente campaña, el equipo de Matías Almeyda mejora sus prestaciones cuando juega lejos de Nervión. Después de las primeras doce fechas ligueras, el Sevilla es el cuarto mejor equipo visitante de la competición (tres victorias y tres derrotas).

Una victoria sevillista en Barcelona los acercaría a los puestos europeos y supondría una inyección de moral para el derbi sevillano del próximo 30 de noviembre 16:15 en el Ramón Sánchez-Pizjuán.