El Sevilla FC busca derribar el muro de las dos victorias consecutivas

Matías Almeyda regresa al Sánchez-Pizjuán para intentar darle la primera victoria a su afición en casa. Esta vez, con casi todos sus efectivos disponibles y con los fichajes ya presentados de forma oficial. De esta forma, el Sevilla FC se enfrentará al Elche este viernes a partir de las 21.00 horas con otras estadísticas que romper. La más grave de todas, la de llevar más de una temporada completa sin encadenar victorias.

Y es que la última vez que el Sevilla ganó dos partidos de forma consecutiva fue entre la jornada 31 y 33 de la temporada 2023-24. Fue cuando el conjunto dirigido por Quique Sánchez Flores enlazó tres duelos ganados frente a Getafe (0-1), Las Palmas (0-2) y Mallorca (2-1).

Un dato que muestra el bajón de rendimiento deportivo del conjunto hispalense. Y es que para encontrar el último precedente de una temporada sin dos triunfos sucesivos hay que remontarse a la 1999-00, es decir, el año del descenso.

Goles en contra

También hay que remontarse a la temporada 2023-24 para dar con dos porterías consecutivas a cero. Precisamente, entre las citadas jornadas 31 y 32 de LaLiga, hace casi año y medio.

De hecho, con los datos en la mano, el Sevilla ha pasado de encajar sólo 30 goles en el curso 2021-22 a los 54 de la 22-23 y 23-24, además de los 55 goles encajados la pasada campaña. Un dato alarmante, que dice muy poco de la capacidad defensiva del equipo.

Ahora, el Sevilla de Matías Almeyda tiene la oportunidad de eliminar estas dos negras estadísticas de un plumazo. Tras vencer 0-2 en Montilivi, los sevillista recibirán al Elche en casa con la intención de hacerse fuertes en casa con un victoria y, ya de paso, intentar mantener la portería a cero.

