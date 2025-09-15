El Sevilla bromea con la ausencia de lesionados en su enfermería

Un grupo de jugadores del Sevilla FC, en el entrenamiento de este lunes 15 de septiembre

Siempre es una buena noticia para un entrenador tener a todos sus jugadores disponibles, que no haya ni sancionados ni lesionados. Los castigados, pueden volver a sus órdenes en pocos partidos, pero los lesionados (como ya sean de larga duración, peor) pueden tardar más tiempo en volver. En lo que está ocurriendo en el caso del Sevilla FC. El viernes ante el Elche, Matías Almeyda por fin pudo contar con seguridad con Nianzou y Marcao, jugadores que han sufrido muchos problemas, sobre todo musculares, en lo que llevan de estancia en Nervión, sin duda una gran noticia para el técnico argentino.

Así las cosas, la enfermería del primer equipo nervionense queda prácticamente vacía, a expensas de que Joan Jordán, que desde la pasada semana ya se entrena parcialmente con el grupo, obtenga el alta médica, primero, y después la deportiva, para que pueda entrar en los planes de Almeyda en los próximos partidos.

INJURY NEWS 🚨



Admin is NOT experiencing discomfort in the pubic area and is currently able to tweet and post.



Admin will attend training this week and their return is NOT dependent on how the condition evolves. pic.twitter.com/LNxfZGXMS9 — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) September 15, 2025

Pese a ello, la cuenta de X (antes Twitter) del Sevilla en inglés, @SevillaFC_ENG, ha bromeado este lunes con la ausencia de lesionados en la enfermería del primer equipo. En la nota, traducida al castellano, el chascarrillo reza lo siguiente:

«NOTICIAS DE LESIONES 🚨

El administrador NO siente molestias en la zona púbica y actualmente puede tuitear y publicar.

El administrador asistirá a la capacitación esta semana y su regreso NO depende de cómo evolucione la condición«.

Sin lugar a dudas, una buena noticia para todos en el Sevilla, porque con cuantos más efectivos pueda contar Almeyda siempre será positivo para así tener distintas alternativas y recursos de cara a los partidos que los sevillistas tendrán que afrontar en las próximas semanas.