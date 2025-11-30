Sevilla - Betis: Los herederos del sabor de la rivalidad, lejos de los clásicos

No pocos aficionados echarán de menos en el primer derbi de la temporada el lustre y la profunda huella que dejaron en estos partidos de la eterna rivalidad hispalense sus grandes símbolos de la casa. Lo fueron hasta hace muy poquito, acaparando todos los ... récords de participación, escribiendo páginas inolvidables durante años. Todo desde el plus inigualable de haberse criado en la carretera de Utrera y en los campos de los Bermejales. Esencia pura que se fue y que ahora avistan a años luz los que están, aquellos que por méritos propios y supervivencia amasan más participaciones en el duelo cainita de la ciudad en las plantillas que adiestran Matías Almeyda y Manuel Pellegrini.

Porque el Sevilla-Betis entró en una nueva era, ya huérfano de sus dos hombres récord en cuanto a apariciones y de marca indeleble para los dos clubes y sus hinchadas: Jesús Navas y Joaquín Sánchez. En el derbi de hace un año en Nervión (1-0 para los locales con gol de Lukebakio), el futbolista leyenda de Los Palacios disputó su clásico sevillano número 28 y último, superando el registro del mito verdiblanco Joaquín (27). Son guarismos difícilmente repetibles. Únicos en la historia del partido por excelencia en Sevilla. A su estela quedan figuras inolvidables como los Esnaola, Diego Rodríguez, Pablo Blanco, Antonio Álvarez o Cardeñosa, todos ellos con más de una veintena de derbis a sus espaldas.

Los jugadores con más derbis disputados de las actuales plantillas de Sevilla y Betis apenas alcanzan la mitad de esos imponentes registros. Por los de Nervión, destacan en este sentido Nemanja Gudelj, con 10 duelos hispalenses en sus botas, y Joan Jordán, que estuvo presente en 8. Ninguno de los dos tiene ahora un papel preponderante en el cuadro de Almeyda. El serbio enfila el final de su contrato y no se descarta incluso su salida en el mercado de enero, mientras que Jordán todavía no ha tenido minutos en la temporada tras su operación de hernia discal el pasado verano. En el Betis, encabezan el ránking de más derbis disputados dos hombres que sí tienen peso específico en las alineaciones de Pellegrini y con chance incluso de ser titulares este domingo: Aitor Ruibal y Marc Batra, con 6 partidos contra el Sevilla FC cada uno defendiendo la elástica verdiblanca.

A Gudelj, en su decena de encuentros de la máxima rivalidad ante el Betis, no le ha ido nada mal. Luce un balance de cuatro victorias, cinco empates y una única derrota. Ha sido pieza relevante en el centro del campo y la defensa del Sevilla desde su llegada en la temporada 2019-20 y su presencia ha contribuido a la consistencia del equipo en los duelos contra el vecino. Futbolista pasional, Gudelj siempre supo interpretar la idiosincrasia del derbi, subrayando la importancia emocional de estos encuentros para él y la afición blanquirroja. Recordado es su golazo desde fuera del área que sirvió para empatar el partido contra el Real Betis el 6 de noviembre de 2022, en un intenso choque que finalizó 1-1. Limpió las telarañas de la escuadra de la portería de Bravo y hasta tuvo en sus botas el 1-2 con una volea que se estrelló en el travesaño en el minuto 90 y con otro disparo en el 95 que el meta chileno salvó de forma milagrosa.

En cuanto a Jordán, el medio catalán salió triunfador en 5 de sus 8 derbis contra el Betis y empató otros 2. Sin embargo, la única derrota que sufrió contra los verdiblancos fue la que marcó en gran parte su carrera, la derrota por 2-1 en los octavos de final de la Copa del Rey en el polémico derbi del palo, en 2022. El partido en el Villamarín fue suspendido después de que Jordán fuera golpeado por un objeto lanzado desde la grada, desatando una disputa entre clubes, profesionales y aficiones que jamás encontró un punto común a la hora de valorar los hechos. El encuentro se reanudó al día siguiente sin público y Canales decantó la eliminatoria para el Betis. Aquel choque dejó heridas abiertas. Jordán no ha sido el mismo desde entonces.

Los verdiblancos Bartra y Aitor Ruibal son los que más derbis acumulan en este Betis. Media docena cada uno. Bartra ganó 2, perdió 3 y empató otro. Precisamente, en esa igualada, por 2-2 en el primer derbi que disputó en 2018, marcó de cabeza el 1-0 en el Villamarín tras un gran servicio de Joaquín. Por su parte, el saldo de su compañero Aitor Ruibal es de 3 derrotas, 2 empates y una victoria, la conseguida en la liga pasada por 2-1 en Heliópolis en el derbi de la segunda vuelta.