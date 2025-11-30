Suscríbete a
Derbi Sevilla - Betis: sigue aquí la última hora del encuentro
Sevilla
Sevilla
0
1
2ª parte
Real Betis
Real Betis
  • Pablo Fornals (53')

LaLiga EA Sports. Jornada 14 Domingo 30/11 16:15h. Árbitro José Luis Munuera Montero. Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Canal Movistar LaLiga

Sevilla - Betis, las estadísticas del partido

Primer derbi sevillano de la temporada 25-26

Juanlu y Abde, en el Sevilla-Betis de este domingo
Juanlu y Abde, en el Sevilla-Betis de este domingo afp
Estadísticas del partido Sevilla-Betis correspondiente a la jornada 14 del campeonato en Primera división.

Sevilla

SEV

Entrenador:
Matías Almeyda4-2-3-1
  1. Vlachodimos
    Portero    1
  2. Juanlu Sánchez
    Defensa    16
  3. César Azpilicueta
    Defensa    3
  4. Kike Salas
    Sustituto    4
  5. Carmona
    Defensa    2
  6. Djibril Sow
    Centrocampista    20
  7. Batista Mendy
    Centrocampista    19
  8. Chidera Ejuke
    Centrocampista    21
  9. Gerard Fernández Castellano
    Centrocampista    14
  10. Alfonso González
    Centrocampista    17
  11. Akor Adams
    Delantero    9
1
16342
2019
211417
9
1
245416
2118
52810
19
Real Betis

BET

Entrenador:
Manuel Pellegrini4-2-3-1
  1. 1Álvaro Vallés
    Portero
  2. 24Aitor Ruibal
    Defensa
  3. 5Bartra
    Defensa
  4. 4Natan Bernardo de Souza
    Defensa
  5. 16Valentín Gómez
    Defensa
  6. 21Marc Roca
    Centrocampista
  7. 18Nelson Deossa
    Centrocampista
  8. 52Pablo García
    Centrocampista
  9. 8Pablo Fornals
    Centrocampista
  10. 10Abde
    Centrocampista
  11. 19Cucho Hernández
    Delantero
Estadísticas
65.3%SevillaSEV
34.7%BETReal Betis
0 Goles 1
2 Remates a puerta 2
2 Remates fuera 3
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 2
0 Asistencias de gol 0
8 Faltas cometidas 13
13 Faltas recibidas 7
0 Tarjetas amarillas 2
0 Tarjetas rojas 0
192 Pases correctos 77
53 Pases fallados 48
0 Fueras de juego 0
2 Paradas 2
1 Corners 1
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
