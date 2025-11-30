Sevilla - Betis, las estadísticas del partido
Primer derbi sevillano de la temporada 25-26
Estadísticas del partido Sevilla-Betis correspondiente a la jornada 14 del campeonato en Primera división.
SEVEntrenador:
Matías Almeyda4-2-3-1
1
16342
2019
211417
9
1
245416
2118
52810
19
BETEntrenador:
Manuel Pellegrini4-2-3-1
Estadísticas
65.3%SEV
34.7%BET
0 Goles 1
2 Remates a puerta 2
2 Remates fuera 3
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 2
0 Asistencias de gol 0
8 Faltas cometidas 13
13 Faltas recibidas 7
0 Tarjetas amarillas 2
0 Tarjetas rojas 0
192 Pases correctos 77
53 Pases fallados 48
0 Fueras de juego 0
2 Paradas 2
1 Corners 1
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
