Sevilla y Betis se dan la mano en el Ayuntamiento a las puertas del derbi

El alcalde, José Luis Sanz, recibió a los presidentes de ambos clubes, José María del Nido Carrasco y Ángel Haro, en un ambiente de cordialidad a 48 horas del partido más esperado en la ciudad

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, posa en el Ayuntamiento con los presidentes de Sevilla y Betis, José María del Nido Carrasco y Ángel Haro
El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, posa en el Ayuntamiento con los presidentes de Sevilla y Betis, José María del Nido Carrasco y Ángel Haro ABC

F. M.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha posado este viernes en el Ayuntamiento, junto a José María del Nido Carrasco y Ángel Haro, respectivos presidentes del Sevilla Fútbol Club y del Real Betis Balompié, a 48 horas del derbi de la ciudad ... que se celebra el domingo 30 de noviembre a las 16.15 horas en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

