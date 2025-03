Sevilla - Barcelona: resumen, goles y ruedas de prensa del partido de LaLiga 2023-2024

00:20

Quique Sánchez Flores, desde la sala de prensa del Sánchez-Pizjuán

Sensación que le queda tras su despedida: "Me queda la sensación de alivio. Han sido cinco meses en los que ha habido momentos muy críticos, muy angustiosos. Ha habido momentos de remontadas, oasis dentro del desierto que nos han dado la vida. Nos da un poco de pena que, en estos partidos últimos, teniendo en cuenta también la pérdida de jugadores importantes que han sido vértice de la remontada, no hayamos contado con ellos. Sensación de haber cumplido, de que he pertenecido a un gran club. Muy agradecido a la afición, gracias por el ánimo que me han dado. Ahora, alivio y descanso. Hay que recuperar energías para el siguiente episodio".

La afición terminó contenta con el juego del equipo: "Nos gusta ganar y, cuando no lo hacemos, no nos parece nada divertido. Pero sí es cierto que ha sido un partido abierto, que ha tenido muchas ocasiones de gol, dos palos por cada equipo. Nosotros hemos jugado más rápido, verticales; ellos, más al pie, como hacen siempre. Cuando hemos podido salir hacia delante ya éramos otro equipo. Una lástima no haber cosechado más semillas dentro de esas cosas que nos hubiese gustado mantener en los últimos partidos. Ha habido muchos cambios de jugadores, que no han jugado partidos importantes, y lo hemos sentido. Creo que la afición se divirtió. Vio un partido de dos buenos equipos con grandes jugadores. Era un poco el partido que esperábamos".

La afición coreó su nombre: "Me voy emocionado y feliz de que el Sevilla, el año que viene, tiene la responsabilidad y la posibilidad de poder generar su nuevo proyecto, que será muy importante. Lo hará desde la tranquilidad y la placidez de estar en la categoría de la que nunca debió dudar. También, con la libertad de elegir sus entrenadores y jugadores. Me voy muy emocionado. Lo que hacemos parece que lo hacemos en beneficio de los entrenadores, pero lo que particularmente más me puede llegar es que, para quien trabajo, los aficionados de los clubes, se reconozcan con su entrenador por valores que seguramente tenemos en común. No solo es posible hacerlo a través de un equipo. Creo que han visto honestidad, nos hemos ayudado mucho mutuamente. Creo que han sido comprensivos en todo momento. Si ha habido críticas, duras en ciertos momentos, creo que era merecida también. Hay que encajar ese tipo de momentos, nos hacen crecer. Ese piel con piel se ha producido. Si hemos cumplido la obligación de quitar la ansiedad a los aficionados con respecto a una determinada situación y, además, han entendido que el trabajo es honesto, perfecto".

¿Quién decidió que no seguiría?: No voy a entrar en eso. La decisión estaba tomada, se comunicó al club y nada más que decir. ¿Motivos? No los hay en concreto. Vine con una responsabilidad y se produce un desgaste. Con los jugadores, para cambiarles tanto la mentalidad y el guion, se producen discrepancias y diferentes puntos de vista, siempre para llegar a lo mismo. Ese tipo de cosas, uno entiende que es un desgaste innecesario. A lo mejor, en otra época de la historia del club yo sigo entrenando y el club entiende que soy la persona de llevar un proyecto desde el minuto cero. He hecho una labor de desgaste muy grande con este grupo, estaba plenamente convencido de que no era yo el que tenía que continuar".

La emoción del cambio de En-Nesyri: "Hemos creado una afección importante. Además, tuvimos un episodio que nos hizo crecer a los dos, aprendimos de este tipo de situaciones. Ovación merecida. Ha sido nuestro máximo goleador y un jugador que ha dado la cara en momentos importantes".

El futuro de los chicos de la cantera: "No tengo ninguna duda de que lo que quiere la afición y lo que necesita el club es identificación. Eso es una tarea inmensa, un camino ganado. Favorecerá el futuro del club, es la clave. Hay chicos a los que hay que abrirle la puerta. Si hay suerte de que el Sevilla se quede con sus jugadores estrella, como Jesús Navas o Sergio Ramos, sería magnífico".

¿Se quedará en Sevilla?: "Me voy pronto. Tengo ganas de ver a mis hijos, a mi familia, y me están esperando. Tengo ganas de desconectar".

Sus palabras con Xavi: "Le he dicho la verdad, lo que siento. Que le ha tocado un período de transición muy difícil. El valor que tiene lo que ha hecho, al menos yo, lo valoro mucho. Que fuera campeón de LaLiga el año pasado. Tiene un problema grande el Barcelona, que es el Real Madrid. A Xavi, todo este tipo de cosas se las digo tranquilamente".

Partido de despedida también para algunos jugadores: "He visto a gente emocionada y creo que está bien. He tenido conversaciones y no se creerían que jugadores veteranos me han dicho que han pasado sus peores momentos esta temporada. Me imagino que, como a otros muchos, han acabado el partido y se les ha venido un montón de emociones. Hay muchos jugadores que no sabrán si era su último partido o no porque esto va a pegar un giro. ¿Sergio Ramos? Lo veo siempre firme y fuerte. Nos hemos agradecido la ayuda que nos hemos prestado mutuamente, nos hemos entendido desde el primer momento".