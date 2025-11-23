Suscríbete a
+Nervión

Sevilla FC: Azpilicueta ya pisa césped e inicia la cuenta atrás

Sólo Nianzou es baja en el entrenamiento de este domingo previo al duelo ante el Espanyol

Marcao, una llave para Cordón en el mercado invernal

Azpilicueta, en la sesión de trabajo de este domingo en la ciudad deportiva del Sevilla FC
Azpilicueta, en la sesión de trabajo de este domingo en la ciudad deportiva del Sevilla FC Juan Flores
Candela Vázquez

Candela Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Sevilla FC ha realizado la última sesión de trabajo de la semana en la ciudad deportiva antes de poner rumbo a Barcelona. el cuadro sevillista se enfrenta este lunes al Espanyol en Cornellá, un escenario que no se le da especialmente ... mal a los sevillistas, los cuáles buscarán una victoria antes de recibir al Betis en su estadio el próximo 30 de noviembre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app