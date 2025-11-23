Sevilla FC: Azpilicueta ya pisa césped e inicia la cuenta atrás

El Sevilla FC ha realizado la última sesión de trabajo de la semana en la ciudad deportiva antes de poner rumbo a Barcelona. el cuadro sevillista se enfrenta este lunes al Espanyol en Cornellá, un escenario que no se le da especialmente ... mal a los sevillistas, los cuáles buscarán una victoria antes de recibir al Betis en su estadio el próximo 30 de noviembre.

En la sesión de este domingo han seguido trabajando con el grupo Alexis, Isaac, Agoumé y Cardoso, mientras que César Azpilicueta ha entrenado sobre el césped de las instalaciones del Sevilla, pero al margen de sus compañeros. El navarro ha realizado trabajo específico y está completamente descartado para mañana. De esta forma, sólo Nianzou se encuentra totalmente KO, aunque hasta que el Pelado no publique la convocatoria no se sabrá con seguridad quién podrá tener minutos este lunes.

Lo que está claro es que tanto Azpilicueta como Alexis se habían propuesto llegar al derbi y, si todo va bien, es algo que van a poder conseguir. La duda recae en este lunes, la participación de Isaac, Cardoso y Agoumé dependerá de las sensaciones de cada uno, aunque desde el Sevilla hay optimismo.

Almeyda ofrecerá la lista de convocados esta tarde, antes de que el equipo marche hacia Barcelona, aunque durante la rueda de prensa programada para este mediodía es posible que ya arroje algo de luz sobre la expedición de esta semana.