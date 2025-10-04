El Sevilla aumenta su valor de mercado en el mes de septiembre

El Sevilla FC se encuentra en un momento dulce de la temporada. Con su victoria ante el Rayo Vallecano, el cuadro nervionense suma diez de los últimos quince puntos y sólo dos lo separan de los puestos europeos. Los múltiples fichajes del Sevilla están dando un rendimiento óptimo que acompañan el trabajo de Matías Almeyda. 'El Pelado' le está sacando jugo a muchos de los jugadores de la plantilla y además, le está devolviendo a la afición una ilusión que perdió hace bastante tiempo.

Estas buenas noticias no sólo están dando buenos resultados deportivamente, sino que también está siendo productivas a nivel económico para el conjunto de Nervión. En la página web de Transfermarkt, han actualizado el valor de mercado de los equipos y de los futbolistas de Primera División. En el caso del propio Sevilla, ha habido un crecimiento en la segunda mitad del mes de septiembre, donde el valor de mercado del club hispalense ha pasado de 118,25 a 127,10 millones de euros.

En los nombres propios están Vargas, Juanlu y Castrín, que han sido los únicos futbolistas del Sevilla que han incrementado su valor de mercado respecto al final de la temporada pasada. En el caso del suizo, que suma un gol y tres asistencias en el presente curso, ha pasado de los 7 a los 11 millones de euros de valor de mercado. Juanlu, jugador más valioso del Sevilla, también ha visto crecer su valor de mercado en este último mes, pasando de 12 a 15 millones de euros. Por último, la presencia de Castrín en el equipo sevillista en el arranque liguero ha producido un incremento notable, en el que ha ascendido su valor de mercado de 250 mil euros a 1,50 millones.

La ventas veraniegas de jugadores de peso para la entidad sevillista como Lukebakio y Badé han dado pie a que se produzca un decrecimiento del valor de mercado de la plantilla del Sevilla FC respecto a la campaña anterior. Hace justo un año, el valor de la plantilla era de 181,60 millones, mientras que ahora se ha rebajado a los 127,10 millones.

Más temas:

Sevilla FC