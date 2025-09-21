El Sevilla Atlético se quedó sin botín en su visita al Eldense (1-0)

El Sevilla Atlético compitió pero terminó cayendo por la mínima este domingo en el Estadio Pepico Amat frente al Eldense (1-0). Aprovechó Dioni la única ocasión de peligro del conjunto local en el encuentro en una acción en la que los jugadores hispalenses reclamaron fuera de juego y en la que el delantero del Eldense no perdonó en el mano a mano ante Alberto Flores. Con todo, tuvo sus opciones el filial sevillista para igualar la contienda, firmando Collado la mejor para los de Galván en el tramo final del primer tiempo con un remate que se estampó en el larguero.

Álex Costa cerca estuvo de aprovechar un error de Ramón Vila en una acción en la que al guardameta local casi se le escapaba un control dentro del área. Rivera, con un disparo taponado por Bustillo, probaba desde lejos en una llegada que terminaba con el esférico marchándose por encima del arco local. Fue en cambio Dioni, a los doce minutos de encuentro, el que adelantaba a los suyos en una acción en la que parecía partir en fuera de juego. La réplica, firmada por Álex Costa, también era repelida por la defensa alicantina. Tendría Collado la mejor ocasión para igualar en el primer tiempo con un potente disparo que era repelido por el travesaño.

Miguel Sierra y Álex Costa, tras la reanudación, protagonizaron dos nuevas llegadas por parte de un Sevilla Atlético que arrancaba la segunda mitad con una marcha más que su rival para buscar el empate. Insistió el filial franjirrojo hasta el final en unos segundos cuarenta y cinco minutos donde el juego se detuvo en exceso y donde el Sevilla Atlético no encontró el tanto del empate. En el descuento, el cuadro de Galván reclamó penalti en una acción en la que Iker Villar remataba trabado ante la presión de un rival en el área local. No se movió el marcador en el Pepico Amat.

FICHA DEL ENCUENTRO:

CD Eldense: Ramón Vila, Smand (Alex Serra, 84'), Dumic, Nuñez (Nacho Quintana, 55'), Ibarrondo, Arnau Gaixas, Bustillo, Dioni (Manu Molina, 64'), Fidel, Guille Macho (Ruiz, 64') y Vallejo (Rober Ibáñez, 64').

Sevilla Atlético: Alberto Flores, Espiñeira (Moreno, 75'), Iker Muñoz, Sergio, López (Iker Villar, 84'), Lulo Dasilva, Rivera (Raihani, 65'), Sierra, Collado (Edu Altozano, 65'), Ibra (Alexis Ciria, 46') y Álex Costa.

Gol: 1-0. Dioni, 12'.

Árbitra: Olatz Rivera (Comité Vasco). Amonestó a David López, Sergio y Fidel.

Estadio: Nuevo Pepico Amat. 3.455 espectadores.