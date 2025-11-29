El Sevilla Atlético de Luci logra su primera victoria ante el Marbella (1-0)

Por fin respira Luci al frente del Sevilla Atlético. El primer filial sevillista logró la primera victoria tras el cambio en el banquillo ante el Marbella en el encuentro correspondiente a la 14ª jornada del campeonato liguero del grupo II de Primera RFEF. Fue por ... la mínima, gracias al solitario tanto de Nico Guillén en el minuto 72 en el encuentro diputado en horario vespertino este sábado en el estadio Jesús Navas de la ciudad deportiva Cisneros Palacios ante poco más de 730 aficionados.

Tras una igualada primera parte, las ocasiones y el gol llegaron durante la segunda mitad. Alberto Flores, que nada más finalizar el encuentro integró la convocatoria del primer equipo de cara al derbi de mañana ante el Betis como tercer guardameta, tuvo que estirarse para evitar que el lanzamiento desde la frontal del visitante Luis Alcalde acabara siendo el 0 a 1 en el marcador del Jesús Navas. Fue la antesala del único tanto del choque.

Nico Guillén, con un zurdazo raso y seco pegado a la base del poste, hizo que la intentona del meta visitante Manu García fuera en balde para que, esta vez sí, el marcador se moviera y colocara por delante a los de Luci.

Ficha del partido: Sevilla Atlético: Alberto Flores; Espiñeira, Iker Muñoz, Sergio Martínez, David López; Nico Guillén (Rivera, m. 80), Lulo Dasilva; Raihani (Eric Alcaide, m. 57), Collado (Robert Jalade, m. 90), Edu Altozano (Alexis Ciria, m. 57); e Ibra Sow (Álex Costa, m. 80).

1-0, m. 72: Nico Guillén. Árbitro: Morales Moreno (Comité almeriense). Mostró cartulinas amarillas a los locales Nico Guillén y Robert Jalade, así como a los visitantes Valentino y Gabri.

El Marbella se volcó ante el área y la portería defendida por Alberto Flores y en esta ocasión el Sevilla Atlético tiró de oficio para dejar los tres puntos en su casillero. Suman 15 unidades los pupilos de Luci, con tres victorias, seis empates y cinco derrotas, y ocupan precisamente la 15ª posición de la clasificación, por lo que dormirán este sábado fuera de los puestos de descenso a Segunda RFEF a expensas de lo que el Ibiza haga mañana en su duelo frente al Algeciras.