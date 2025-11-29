Suscríbete a
+Nervión
Última hora
Sevilla se ilumina por Navidad con un espectáculo emotivo en la avenida de la Constitución
Sucesos
La Policía Nacional investiga la muerte de dos niñas adolescentes en Jaén

Primera RFEF

El Sevilla Atlético de Luci logra su primera victoria ante el Marbella (1-0)

El solitario tanto de Nico Guillén valió para que el primer filial sevillista salga momentáneamente de los puestos de descenso a Segunda RFEF

Nico Guillén celebra el gol que le dio el triunfo al Sevilla Atlético ante el Marbella
Nico Guillén celebra el gol que le dio el triunfo al Sevilla Atlético ante el Marbella SFC
Orgullo de Nervión

Orgullo de Nervión

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Por fin respira Luci al frente del Sevilla Atlético. El primer filial sevillista logró la primera victoria tras el cambio en el banquillo ante el Marbella en el encuentro correspondiente a la 14ª jornada del campeonato liguero del grupo II de Primera RFEF. Fue por ... la mínima, gracias al solitario tanto de Nico Guillén en el minuto 72 en el encuentro diputado en horario vespertino este sábado en el estadio Jesús Navas de la ciudad deportiva Cisneros Palacios ante poco más de 730 aficionados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app