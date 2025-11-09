Castrín rescata un punto para el Sevilla Atlético ante el Juventud Torremolinos en el debut de Luci (1-1)

Tras la salida rumbo al Mirandés de Jesús Galván, en el regreso de Luci Martín al banquillo del Sevilla Atlético, el filial blanquirrojo sumó un punto frente al Juventud Torremolinos (1-1) en el Estadio Jesús Navas de la ciudad deportiva. Reaccionó el ... cuadro hispalense al gol inicial de Camacho antes de cumplirse el cuarto de hora, siendo superior a su rival desde el pitido inicial pero no pudiendo batir en la primera parte a un Fran Martínez que detendría incluso un penalti a Álex Costa. En la segunda mitad, Andrés Castrín, central habitual de las convocatorias de Almeyda con el primer equipo, igualaba a los tres minutos, dando esperanza a un Sevilla Atlético que, a pesar de no cesar en su querer, no pudo sellar la remontada.

Insistió mucho en el inicio del encuentro el Sevilla Atlético, creando peligro por banda a un Juventud Torremolinos que tan solo podía defenderse tras el pitido inicial. Miguel Sierra era el primero en poner a prueba a un Fran Martínez que a la postre sería el héroe del primer tiempo del conjunto visitante. A pesar del buen inicio local, los visitantes golpearían primero gracias a la velocidad de Camacho. El capitán visitante lograba batir por bajo antes de cumplirse el primer cuarto de hora a Alberto Flores en una gran acción individual que nacía en la banda izquierda. Reaccionaba el filial rápidamente, teniendo en botas de Álex Costa una pena máxima que Fran Martínez detendría con una gran estirada. Tras el penalti, el filial no bajaría los brazos, dominando a un Juventud Torremolinos que dispuso de un nuevo mano a mano entre el exsevillista Cristóbal y Alberto Flores en una jugada en la que Alberto salía de manera sobresaliente victorioso.

En la reanudación del segundo tiempo, tres minutos tardó el Sevilla Atlético en conseguir lo que tanto costó en la primera parte. Andrés Castrín hacía valer su presencia sobre el tapete igualando el luminoso tras cazar en el área un balón mal desviado por la defensa visitante. Así, el defensa sevillista, en su primera titularidad en el Estadio Jesús Navas de la temporada, hacía valer su presencia sobre el tapete con un potente disparo con pierna izquierda ante el que nada podía hacer Fran Martínez. Sí atajó el arquero un fuerte y medido disparo de Isra, convirtiéndose nuevamente en jugador fundamental de Antonio Calderón a la hora de evitar la remontada sevillista. Como casi en la totalidad del choque, el Sevilla Atlético llegaría el final del tiempo reglamentario encerrando al Juventud Torremolinos en su área, sumando un nuevo punto antes de visitar al Antequera.

FICHA DEL PARTIDO:

SEVILLA ATLÉTICO: Alberto Flores, Alberto Espineira, Iker Muñoz, Andrés Castrín, Sergio Martínez, Lulo Dasilva, Pablo Rivera (Nico Guillén 77'), Oso (José Antonio 77'), Alberto Collado (Isra Domínguez 65'), Miguel Sierra (Iker Villar 89') y Álex Costa (Ibra Sow 65').

JUVENTUD TORREMOLINOS: Fran Martínez, Rafa Roldán, Climent, José Alonso, Edu, Cristóbal Moreno (Esteve 75'), Gori, Fran Gallego (Larry 65'), Usse Diao (Christian 75'), Álex Camacho (Rodri Ajegun 80') e Ibán Ribeiro (Héctor Martín 80').

GOLES: Álex Camacho (13') y Castrín (48').

ÁRBITRO: Daniel Miranda Bolaños (Comité Extremeño). Amonestó a Álex Costa, Cristóbal Moreno, Usse Diao, Iker Muñoz y Larry.