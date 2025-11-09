Castrín rescata un punto para el Sevilla Atlético ante el Juventud Torremolinos en el debut de Luci (1-1)

Suscríbete a
Lance del Sevilla Atlético - Juventud Torremolinos disputado en el Jesús Navas
Tras la salida rumbo al Mirandés de Jesús Galván, en el regreso de Luci Martín al banquillo del Sevilla Atlético, el filial blanquirrojo sumó un punto frente al Juventud Torremolinos (1-1) en el Estadio Jesús Navas de la ciudad deportiva. Reaccionó el ... cuadro hispalense al gol inicial de Camacho antes de cumplirse el cuarto de hora, siendo superior a su rival desde el pitido inicial pero no pudiendo batir en la primera parte a un Fran Martínez que detendría incluso un penalti a Álex Costa. En la segunda mitad, Andrés Castrín, central habitual de las convocatorias de Almeyda con el primer equipo, igualaba a los tres minutos, dando esperanza a un Sevilla Atlético que, a pesar de no cesar en su querer, no pudo sellar la remontada.

