El Sevilla Atlético se estrena el 30 de agosto ante la UD Ibiza Este miércoles se han dado a conocer los horarios de la primera jornada de 1º Federación

El Sevilla Atlético recibirá a la UD Ibiza el sábado 30 de agosto a partir de las 21.30 horas. Los de Jesús Galván, que continúan rematando la pretemporada con diferentes amistosos, se estrenarán pues esta temporada en el estadio Jesús Navas. Duelo que coincidirá con el viaje del primer equipo a Montilivi para enfrentarse al Girona (19.30 horas).

El Sevilla Atlético sigue con su preparación de verano, aunque en la última semana ha encadenado dos derrotas (Xerez y Ceuta) y un empate (Recreativo). No obstante, las sensaciones que transmite el equipo dirigido por Jesús Galván son buenas, aunque se encuentran a la espera de seguir incorporando a más jugadores, puesto que en julio hubo un éxodo bastante nutrido.

Abde Raihani, nuevo jugador del Sevilla Atlético

Precisamente, este miércoles se ha anunciado el fichaje de Abde Raihani para la delantera del Sevilla Atlético. El marroquí refuerza el ataque del filial sevillista y firma hasta junio de 2027. Llega procedente del Atlético de Madrid B, donde ha disputado 28 encuentros, anotando 5 goles y 2 asistencias en la Primera Federación. El ariete llegó a debutar en liga con el primer equipo del conjunto madrileño.

Antes de recalar en el club del Metropolitano, el futbolista marroquí de 21 años se formó en las filas del Sant Andreu y mayoritariamente en el Damm., recalando en la capital en la temporada 2021-22. Además, el nuevo atacante sevillista ha debutado en las categorías inferiores de Marruecos en las categorías sub-17 y sub-23.