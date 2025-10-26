Suscríbete a
+Nervión

El Sevilla Atlético derrota al Hércules para coger aire (2-0)

El filial sevillista logra sellar su segunda victoria del curso

El Sevilla FC de Almeyda, el equipo más sancionado de LaLiga

Alberto Collado celebra su gol ante el Hércules
Alberto Collado celebra su gol ante el Hércules
Nacho Pérez

Nacho Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Sevilla Atlético consiguió derrotar este domingo al Hércules en el duelo correspondiente a la novena jornada del Grupo 2 de Primera RFEF. El equipo dirigido por Jesús Galván se hizo fuerte en el Estadio Jesús Navas de la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios ... y se llevó su segunda victoria del curso para coger algo de aire en su lucha por evitar el descenso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app