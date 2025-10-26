El Sevilla Atlético derrota al Hércules para coger aire (2-0)

El Sevilla Atlético consiguió derrotar este domingo al Hércules en el duelo correspondiente a la novena jornada del Grupo 2 de Primera RFEF. El equipo dirigido por Jesús Galván se hizo fuerte en el Estadio Jesús Navas de la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios ... y se llevó su segunda victoria del curso para coger algo de aire en su lucha por evitar el descenso.

Los dos goles del equipo local llegaron en la segunda mitad. Alberto Collado transformó poco antes de que se cumpliera la hora de juego un penalti que había sido cometido sobre él mismo. El árbitro revisó la acción, pero mantuvo su decisión y el talentoso centrocampista logró batir a Carlos Abad.

Alberto Flores, con una nueva gran actuación, resultó clave para que los locales mantuvieran la ventaja en el marcador y, en una de las últimas acciones del partido, José Antonio Bozada, que comenzó siendo suplente, pudo certificar la victoria sevillista ante la euforia de los canteranos que ven así premiado su esfuerzo tras nueve jornadas en las que les ha costado obtener los resultados deseados.

El próximo fin de semana el Sevilla Atlético se medirá al Alcorcón. Los de Jesús Galván visitarán al equipo madrileño el viernes 31 de octubre en el Municipal de Santo Domingo y el duelo dará comienzo a las 21.15 horas. El Alcorcón llegará a la cita tras haber acumulado dos derrotas de forma consecutiva.

FICHA TÉCNICA

SEVILLA ATLÉTICO: Alberto Flores; Alberto Espineira, Iker Muñoz, Sergio Martínez, David López; Lulo Dasilva, Pablo Rivera; Isra Domínguez, Alberto Collado, Miguel Sierra; Ibra Sow

HÉRCULES CF: Carlos Abad; Galvañ, Sotillos, Rentero, Javi Jiménez; Mangada, Roger Colomina, Aranda, Unai Ropero; Fran Sol, De Palmas.

GOLES: Collado (55´(P)), Bozada (94´)

AMONESTACIONES: Carlos Mangada (8´), Fran Sol (12´), Miguel Sierra (22´), Iker Muñoz (64´), Álex Costa (81´)