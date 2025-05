El Sevilla Atlético cierra su temporada puntuando ante el Alcorcón (1-1)

El Sevilla Atlético echó el cierre a la temporada en el estadio Jesús Navas ante el Alcorcón (1-1). Un partido en el que ya ninguno de los dos equipos se jugaba nada, aunque el empate haya dejado más contento al conjunto visitante, ya que fue Antonetti el que abrió el marcador en la primera mitad para los locales.

A pesar de este empate, la temporada de los de Jesús Galván es de notable alto, teniendo en cuenta cómo se han sobrepuesto a una mala primera vuelta. Cabe recordar, que el Sevilla Atlético finalizó el 2024 en los puestos de descenso a Segunda Federación. No obstante, el filial sevillista cambió por completo el chip tras los festejos navideños y empezó a sumar de tres en tres. Esto y la capacidad de Alberto Flores para dejar porterías a cero llegó al Sevilla Atlético a soñar por los puestos de play off. Un sueño que se vino abajo la semana pasada tras la derrota de los sevillistas ante el Villarreal B (3-0), pero no deja de ser meritorio lo que ha conseguido este grupo, teniendo en cuenta la cantidad de jugadores que está aportando al primer equipo.

Ante el Alcorcón, el cuadro franjirrojo se mantuvo sólido ante las llegadas de Aparicio y Bladis. Respondió el Sevilla Atlético tras una buena llegada de Antonetti, que asiste a Mateo Mejía, aunque el disparo no vio portería. El partido discurrió sin muchas ocasiones, pero de nuevo Mateo y Antonetti tomaron la batuta para adelantar a su equipo. Mejía robó el balón en las inmediaciones del área rival y se lo cedió a Antonetti para que el puertorriqueño batiese al guardameta en un mano a mano con un disparo de calidad con el exterior de la bota. De esta forma, los de Galván llegarían al descanso por delante. Ya en la segunda parte, cuando se sobrepasaba la hora de partido, Vladys igualaba un choque en el que destacó el debut de David López y Manuel Ángel, jugadores de la categoría de División de Honor que defendieron el escudo del filial sevillista bajo el mando de Jesús Galván.

Ficha técnica

Sevilla Atlético: Matías, Robert Jalade (Sergio Veces, minuto 85), Íker Muñoz, A. Castrín, D. López (Manuel Ángel, minuto 71), L. Dasilva (Leo Mascaró, minuto 60), Nico Guillén, Mateo Mejía (Juank, minuto 85), M. Sierra, Alexis Ciria (Alexandro, minuto 71), Antonetti.

AD Alcorcón: Josele; Juan Sebastián (Da Costa, minuto 81), Jordi Pola, Rentero, Samu Rodríguez (Stitch, minuto 81); Lhéry (Lache, minuto 55), Ramos (David Navarro, minuto 63), Yael, Capi (Rafa Llorente,minuto 55); Vladys Kopotun; y Aparicio.

Árbitro: Jorge Díaz Escudero, del comité murciano. Amonestó a Yael, Rentero y Aparicio.

Goles: 1-0: Antonetti, minuto 38. 1-1: Vladys, minuto 66.

