El Sevilla Atlético cae por la mínima en Sabadell (1-0)

El filial nervionense no logra su cuarta jornada consecutiva puntuando y es derrotado por un tanto de Coscia al cuarto de hora

Un lance del Sabadell - Sevilla Atlético sevilla fc
El Sevilla Atlético cayó por la mínima en la Nova Creu Alta ante el Sabadell. El filial sevillista no pudo sumar por cuarta jornada consecutiva después de encajar el único tanto del encuentro en el inicio del mismo en una jugada ensayada. El equipo de ... Luci se repuso y dominó en buenas fases del partido, sobre todo en el final cuando se volcaron buscando un empate que no llegó.

