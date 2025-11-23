El Sevilla Atlético cae por la mínima en Sabadell (1-0)

El Sevilla Atlético cayó por la mínima en la Nova Creu Alta ante el Sabadell. El filial sevillista no pudo sumar por cuarta jornada consecutiva después de encajar el único tanto del encuentro en el inicio del mismo en una jugada ensayada. El equipo de ... Luci se repuso y dominó en buenas fases del partido, sobre todo en el final cuando se volcaron buscando un empate que no llegó.

El Sabadell empezó mejor, atacando por los costados y fue Coscia, al que ya se le había anulado un gol, quien adelantaba a los locales con un buen remate de cabeza tras una acción con Rodri. Trató de dar un paso al frente el filial sevillista, aumentando la presión sobre un Sabadell que terminaría el primer tiempo defendiéndose.

En la segunda parte, el Sevilla Atlético cambiaría el guion sobre el tapete, dominando la posesión ante un Sabadell que buscaba la sentencia a la contra. Movía el banquillo Luci dando entrada a Collado y Raihani en un claro movimiento ofensivo en busca del empate. Al palo corto sorprendió Collado desde el costado diestro, obligando a Fuoli a despejar a córner. Ganaba metros sobre el terreno de juego el filial con un Collado muy vertical y protagonista en zona de ataque. En un ir y venir continuo en ambas áreas, el filial no logró encontrar el gol del empate.