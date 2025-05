El Sevilla Atlético sí aprovecha la ventaja numérica y sueña con el play off (1-0)

El Sevilla Atlético consiguió derrotar al Atlético de Madrid en el Estadio Jesús Navas y sigue soñando con poder disputar el play off de ascenso a Segunda. Isra Domínguez anotó el gol del equipo de Jesús Galván en el descuento cuando el partido parecía que acabaría con empate sin goles.

El Sevilla Atlético aprovechó, al contrario de lo que sucediera ayer con el primer equipo, la ventaja que supone jugar con un futbolista más, ya que desde el minuto 63 el Atlético de Madrid tuvo que remar a contra corriente tras ser expulsado Selu Diallo al ver dos amarillas.

Alberto Flores con varias paradas de mérito mantuvo la portería imbatida de su equipo, aunque Iturbe también hizo una gran labor en la meta colchonera. No obstante, Isra cuando el partido agonizaba fue capaz de darle los tres puntos a su equipo aprovechando el pase de Darío.

El Sevilla Atlético no pudo contar en esta ocasión con los lesionados Pablo Rivera y Andrés Castrín. Además, Mateo Mejía, Ramón Martínez y Álvaro García Pascual no estuvieron a las órdenes de Jesús Galván al estar en dinámica plena del primer equipo. Ausentes también estuvieron en la ciudad deportiva los miembros del consejo de administración que, tras los incidentes que se produjeron ayer tras la derrota del primer equipo en Balaídos, no acudieron a representar al club. Pablo Blanco, que sí se dejó ver en el Jesús Navas, tuvo que encajar la reprimenda de los más de mil sevillistas presentes que pidieron al unísono la dimisión de la directiva.

Con esta victoria el Sevilla Atlético iguala en puntuación (52) al Atlético de Madrid B) y pugnará en las jornadas finales por poder acabar la temporada entre los cinco primeros clasificados. Ahora mismo el filial sevillista es sexto con dos puntos menos que el Mérida, sexto clasificado. El próximo sábado a partir de las 19 horas el Sevilla Atlético visitará al Villarreal B. La temporada regular se cerrará el 24 de mayo recibiendo al Alcorcón en la ciudad deportiva (19 horas).

Ficha técnica:

Sevilla Atlético: Alberto Flores, Darío, Íker Muñoz, Jalade (Dimas, m. 76), Sergio Martínez, Lulo Dasilva, Hormigo (Isra Domínguez, m. 76), Alexandro (Oso, m. 25), Collado (Manu Bueno, m. 62), Miguel Sierra (Ibra Sow, m. 62) y Antonetti.

Atlético de Madrid B: Iturbe; Boñar (Dani Martínez, m. 87), Spina, Martín Pascual, Julio (Carlos Jiménez, m. 87); Iker Luque (Joaquín, m. 65), Selu Diallo, Rayane (Adrián Niño, m. 75), Javi Serrano, Pablo Pérez; Janneh (Diego Bri, m. 75).

Goles: 1-0. m. 90+6. Isra.

Árbitro: Clemente Ortuño (comité murciano). Amarillas a Alberto Flores, Ibra Sow, Miguel Sierra, Lulo Dasilva por los locales y para Dani Martínez y Martín Pascual por los visitantes. Expulsó a Selu Diallo por doble amonestación.