El Sevilla FC y el asunto pendiente de las porterías a cero: sólo dos en once partidos

El conjunto sevillista es el quinto equipo de LaLiga con más goles en contra encajados

El Sevilla FC de Almeyda no decepcionó ante el CD Toledo y cumplió con el protocolo de este tipo con encuentros, goleando a su rival 1-4. Sin embargo, lo hizo después de unos diez minutos arrolladores del conjunto local, que supo aprovechar ... las brechas defensivas sevillistas y sorprendió a un Nyland, que no se encuentra tampoco en su mejor momento deportivo.

