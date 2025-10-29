El Sevilla FC y el asunto pendiente de las porterías a cero: sólo dos en once partidos

El Sevilla FC de Almeyda no decepcionó ante el CD Toledo y cumplió con el protocolo de este tipo con encuentros, goleando a su rival 1-4. Sin embargo, lo hizo después de unos diez minutos arrolladores del conjunto local, que supo aprovechar ... las brechas defensivas sevillistas y sorprendió a un Nyland, que no se encuentra tampoco en su mejor momento deportivo.

Tras el susto y el mosqueo inicial, el Sevilla FC se puso las pilas e impuso su autoridad. No obstante, el gol que Brunet le encajó al portero noruego engorda una estadística que bien le valdría ir matizando a Matías Almeyda si lo que pretende es no pasar apuros de aquí a final de curso. Y es que el Sevilla es uno de los equipo más goleados de LaLiga.

Ni ante un equipo de 3º Federación, el conjunto sevillista fue capaz de mantener la portería a cero. De hecho, esta temporada sólo lo ha conseguido en dos ocasiones, ante el Girona (0-2) y en Vallecas (0-1). Un dato que no ha penalizado tanto al equipo, teniendo en cuenta que también ha metido más goles de los esperados en lo que va de campeonato.

Más de un gol y medio por partido

No obstante, el conjunto dirigido por Almeyda es el quinto equipo de LaLiga con más goles en contra, con un total de 16 goles encajados en esta competición, uno más (17) si se cuenta el de la Copa del Rey.

Según la estadística avanzada, el Sevilla recibe un gol cada 56 minutos, o lo que es lo mismo, su media de tantos encajados por partidos es de 1,6. Y es que el cuadro blanquirrojo ha registrado dos o más goles en contra en seis de los diez partidos que se han disputado en el torneo casero.

Lo más llamativo de todo esto es que los sevillistas han encajado más en casa que a domicilio, con dos goles de media por partido en esta campaña. Un dato que contrasta con los 1,2 tantos de media por duelo fuera de casa. Y es que, hasta el partido ante el Barcelona, los pupilos de Almeyda no habían conseguido ganar en el Ramón Sánchez-Pizjuán. De hecho, no lo ha vuelto a hacer hasta el momento.

Por el momento, este dato no es dramático, puesto que la media de goles generados se encuentra en cifras muy altas. Casi dos goles de media por partido, siendo mejor la estadística en casa que fuera de ella. Una estadística engañosa, puesto que la goleada al Barça por 4-1 ha engordado esta cifra. Lo cierto es que el Sevilla ha sido más eficiente fuera de casa, puesto que, con menos goles, ha logrado hacer más puntos.

Volver a la solidez defensiva

El arranque liguero sevillista dejó cinco goles en dos encuentros, lo que puso en un compromiso a Nyland, el cual ya había sembrado dudas con sus actuaciones al final de la pasada campaña. No obstante, su buen hacer ante el Girona, dejando la portería a cero, le dio una vida extra de cara al encuentro ante el Elche.

El problema fue que el guardameta internacional volvió a defraudar ante los ilicitanos en el Sánchez-Pizjuán. Pudo hacer más en ambos goles, sobre todo, en la falta que marcó Rafa Mir y que supuso el segundo tanto del conjunto visitante. Esta actuación lo sentó en el banquillo y, desde entonces, Vlachodimos es indiscutible bajo palos.

La seguridad que el griego instauró en el área fue contagiosa para la defensa liderada por Azpilicueta, pero poco ha durado esa solidez, puesto que las bajas han mermado la eficiencia en área propia. En las últimas dos jornadas ligueras, el Sevilla ha encajado un total de cinco goles y sólo fue capaz de marcar dos. Los errores individuales y la falta de contundencia son asignaturas pendientes para el técnico argentino, que ahora visita uno de los estadios más complicados de LaLiga.