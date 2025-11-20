Suscríbete a
+Nervión

El Sevilla FC apunta un beneficio de 28,4 millones por las ventas de Badé, Lukebakio e Idumbo

Las cuentas del club destacan también que el efecto en 'cash flow' de las operaciones fue de 41,5 millones

La caída en picado de Nianzou tras sus once lesiones en el Sevilla FC

El Sevilla FC apunta un beneficio de 28,4 millones por las ventas de Badé, Lukebakio e Idumbo
Samuel Silva

Samuel Silva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Sevilla FC presentará en la Junta de accionistas del próximo 15 de diciembre unas pérdidas de 54 millones de euros en el ejercicio 24-25, aunque el club viene trabajando para alcanzar un equilibrio para esta nueva temporada. La reducción del coste ... de plantilla, la entrada del nuevo patrocinador técnico o la venta de jugadores serán algunos de los factores que ayuden a cuadrar las cuentas, después de cinco años seguidos acumulando pérdidas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app