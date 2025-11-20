El Sevilla FC apunta un beneficio de 28,4 millones por las ventas de Badé, Lukebakio e Idumbo

El Sevilla FC presentará en la Junta de accionistas del próximo 15 de diciembre unas pérdidas de 54 millones de euros en el ejercicio 24-25, aunque el club viene trabajando para alcanzar un equilibrio para esta nueva temporada. La reducción del coste ... de plantilla, la entrada del nuevo patrocinador técnico o la venta de jugadores serán algunos de los factores que ayuden a cuadrar las cuentas, después de cinco años seguidos acumulando pérdidas.

Precisamente, dentro de los hechos posteriores al cierre del ejercicio, el Sevilla informa de los beneficios que dejaron los traspasos del mercado estival, entre los que se encuadran como más importantes los de Loïc Badé al Bayer Leverkusen -más de 30 millones variables incluidas- Dodi Lukebakio al Benfica -20 millones fijos más cuatro en variables y un 15% de la plusvalía de una futura venta- y Stanis Idumbo al AS Monaco -10 millones-.

«Para abordar la temporada 2025-26 se han efectuado numerosos movimientos de la plantilla deportiva, con el fin de reducir el coste de ésta, e igualmente se ha modificado el cuerpo técnico del primer equipo», indica la entidad de Nervión, que detalla en números esos beneficios de las ventas de los futbolista. «Se han realizado traspasos de derechos federativos que han supuesto un beneficio de 28.394 miles de euros y un efecto en el cash flow de 41.554 miles de euros, a los que habría de adicionar a su cumplimiento los importes variables incorporados en las variables de traspaso», señala el informe del Sevilla, que agrega que, además, estos traspasos suponen una disminución de los costes, sobre todo en gastos de personal, de 9.935 euros.

También apunta el Sevilla los ingresos por las cesiones de jugadores en esta 25-26, que se centran, sobre todo, en el préstamo de Rafa Mir al Elche. «Suponen un ahorro de costes respecto a los inicialmente comprometidos de 4.029 miles de euros», apunta el informe, que agrega que la amortización prevista de esos derechos federativos en el ejercicio 24-25 eran de 2.439 miles de euros.